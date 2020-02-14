Дешеві кредити дадуть не всім: хто в зоні ризику

Доступні кредити для підтримки малого бізнесу стартували на початку лютого і за задумом влади повинні надати позитивний вплив на рівень зайнятості громадян. У Нацбанку впевнені, що реалізація держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" сприятиме діяльності мікро та малих підприємств, створенню нових робочих місць та поверненню трудових мігрантів.

У міністерстві фінансів пояснили, що алгоритм отримання кредитів підприємцями розписаний на сайті 5-7-9.gov.ua - там можна дізнатися, чи відповідає проект пільговій ставці.

В експертному середовищі щодо урядової ініціативи по дешевих кредитах висловлюються по-різному - відзначаючи як райдужну теорію, так і практичні "підводні камені".

Так, надзвичайно низька ставка від 5 до 9% річних істотно відрізняється від пропозицій на ринку - під 20% і вище. У той же час економісти зазначають, що "Доступні кредити" видаються під заставу майна або авто, так і фактично доступні далеко не всім.

Так, в "зоні ризику" виявилися підприємці з рекламної, медійної сфери, плюс малі підприємства промислового комплексу, та й фінансувати стартапи також банки не хочуть. При цьому для аграріїв, підприємців сировинного напрямку і вже існуючих клієнтів банків такі кредити буде отримати значно простіше.

За словами радника президента Асоціації українських банків Олексія Куща, банки охоче дають кредити тому бізнесу, де є чітко прогнозовані грошові потоки. Про це передають "Вести".

"Тому якщо ми говоримо про великий бізнес, то банки кредитують в основному аграрні підприємства. Якщо говорити про малий, то в основному це торгові заклади", - зазначив він.

Експерт не виключає, що до нових клієнтів державні банки будуть підходити ще вимогливіше, і крім застав від позичальників вимагатимуть ще й перші внески.

Також один із київських підприємців розповів про невдалий досвід отримання "Доступного кредиту". Бізнесмен Володимир Малінін зазначив, що кредити видаються тільки під заставу майна - квартира, машина не старше 5 років або якесь нове обладнання, або земельна ділянка, якщо на ній щось побудовано.

У банку йому дали зрозуміти, що підприємцям з рекламної або медійної сфери на кредити можна взагалі не розраховувати.

"Тобто там дуже багато нюансів... Плюс, як мені пояснили, діючим підприємцям простіше отримати кредит, ніж тим, хто хоче розпочати бізнес", - розповів підприємець.