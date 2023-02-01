Дешево, но опасно: вот какие вещи не нужно покупать на "секонде"

Шопинг на секонд-хенде приобрел большую популярность. Несмотря на то, что вещи поношены, их цена очень мала. Именно это и привлекает всех людей Однако, не все вещи можно покупать в таких магазинах, ведь они могут представлять серьезную опасность.
Об этом сообщила дерматолог Екатерина Бакико в Instagram.
Если вы приобрели какую-нибудь вещь на секонд-хенде, то всегда ее нужно очищать или стирать. Стирать необходимо при температуре выше 60 градусов и не менее 30 мин.
Делать это нужно даже если вещи вам дали близкие родственники или друзья.
"Дезинфицирующие растворы, которыми обрабатывают партии секонд-хенд одежды, которые едут в Украину, могут раздражать кожу, поэтому тоже следует очищать одежду перед использованием", - говорит врач.
Особенно аккуратными нужно быть с детскими игрушками. Осмотрите, нет ли на них трещин, обломков или деталей, которыми можно раниться или проглотить.
Врач советует не покупать подержанные автокресла и шлемы для детей. Все потому, что никто не знает, что раньше случалось с такими предметами, поэтому они могут быть повреждены и опасны.
Дерматолог также советует не покупать из секонд-хенда детские кроватки.
К тому же всегда нужно проверять детские коляски. Следует убедиться, чтобы они целые и безопасны.
Нельзя также покупать косметику и кисти для макияжа. Все потому, что они могут содержать микробы и дольки прошлого владельца. Косметика может быть долгое время открыта и неправильно храниться.
Кроме того, категорично нельзя тестировать косметику в магазине общей косточкой.
К тому же врач советует не покупать нижнее белье, купальники и многоразовые подгузники для детей.
Дерматолог отметила, что также не стоит покупать лекарства у других людей из-за риска неправильного хранения.
Ранее мы сообщали, как правильно нужно обрабатывать одежду из секонд-хенда.
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