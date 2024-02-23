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Где 23 февраля отмечают день защитника отечества. Теперь понятно, почему в Украине его отменили?

Пятница 23 февраля 2024 11:29
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Где 23 февраля отмечают день защитника отечества. Теперь понятно, почему в Украине его отменили? Фото: Где в мире отмечают 23 февраля (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

День защитника отечества 23 февраля в Украине не празднуется, но его все еще отмечают в странах, которые не могут похвастаться ни защитой своих граждан, ни демократией.

В материале РБК-Украина (проект Styler) читайте в каких странах этот день еще отмечают, и почему в Украине этот праздник отменили.

В материале были использованы данные с сайтов Wikipedia, Институт национальной памяти.

В каких странах еще празднуют 23 февраля

Итак, день так называемого защитника отечества 23 февраля празднуют в России, которая напала на Украину, Беларуси, Кыргыстане и Таджикистане.

Как известно, Беларусь тоже принимает участие в войне в Украине, позволяя размещать у себя российский военный контингент, а также размещая у себя ракетные комплексы, с которых летели ракеты в Украину.

Где 23 февраля отмечают день защитника отечества. Теперь понятно, почему в Украине его отменили?

В Украине не празднуют 23 февраля

Отметим, что в Украине с 2014 года не празднуется 23 февраля. В нашей стране День защитников и защитниц Украины - это государственный праздник, который отмечается 14 октября.

Его начало датируется 14 октября 2014 указом президента под названием "День защитника Украины".

"В богатой подвигами летописи украинского воинства множество битв и дат, достойных стать Днем защитника Отечества. Я подчеркиваю, Украина никогда больше не будет праздновать этот праздник по военно-историческому календарю соседней страны. Мы будем чествовать защитников своего Отечества, а не чужого!" - сказал тогда президент Петр Порошенко.

Где 23 февраля отмечают день защитника отечества. Теперь понятно, почему в Украине его отменили?В Украине День защитников и защитниц Украины празднуют 14 октября (фото: wikipedia.org)

14 июля 2021 года Верховная Рада Украины переименовала праздник в День защитников и защитниц Украины.

Потребность в таком всеукраинском празднике особенно остро возникла после российской оккупации Крыма и боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей.

Отметим, что выбор даты 14 октября не случаен: в этот день отмечается христианский праздник Покрова Пресвятой Богородицы, а также в 1999 году установлен День украинского казачества.

Раньше мы писали о том, как правильно говорит "крайний" или "последний".

Читайте также о том, каким бы сейчас был украинский язык, если бы к нему не применили политику лингвоцида в СССР.

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