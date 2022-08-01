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Тримайте спосіб очистити брудну і жирну сковорідку: простіше простого!

Фото: Як очистити каструлі і сковорідки (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Очистити від жиру пательні і сковорідки - дуже важко і дуже часто ми відкладаємо цей процес в довгий ящик.

Ось поради, які допоможуть вам ретельно очистити каструлі, пише Sante.

Простий спосіб очистити сковороду

Є різні способи позбутися від стійких плям на сковороді і надати їй блиск. Деякі з них добре відомі, але ви будете здивовані, дізнавшись про цей трюк.

Наповніть каструлю або пательню водою так, щоб вона покривала всю поверхню, і налийте в неї краплю рідини для миття посуду. Потім поставте посуд на середній вогонь і дайте воді закипіти 10-15 хвилин. Як тільки вода закипить, зніміть сковороду або каструлю з вогню і дайте охолонути протягом декількох хвилин. Жир, який був присутній в посуді, видаліть за допомогою губки для миття посуду або щітки.

Ще один спосіб видалити жир зі сковороди

Просто переверніть сковороду догори дном і посипте її зовні харчовою содою. Потім налийте оцет, яким ви будете намазувати поверхню, і почекайте кілька хвилин, перш ніж протерти його губкою для миття посуду.

Коли всередині сковорода просочиться жиром, покладіть на дно пасту з харчової соди, води та солі. Залиште діяти приблизно на тридцять хвилин, потім налийте трохи оцту на суміш харчової соди, перш ніж чистити губкою.

Картопля і крупна сіль також можуть видалити бруд зі сковороди

Дійсно, цей досить цікавий, але з усім тим дієвий трюк дозволяє очистити пригорілу каструлю. Все, що вам потрібно зробити, це посипати сіллю сковороду і натерти її половинкою картоплини. Перед цим не забудьте промити його гарячою водою, щоб видалити залишки і жирні відкладення.

Як ми раніше писали, ці способи допоможуть позбутися від неприємних запахів на кухні, якщо немає витяжки.

Раніше ми повідомляли, як позбутися від неприємного запаху у взутті у домашніх умовах.

Читавши, як швидко прибрати неприємний запах з холодильника підручними засобами.

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