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Тримали два тижні в підвалі, а потім вбили: 11-річний Максим знайдений мертвим під Запоріжжям через 5 місяців пошуків

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Запорізька область, Понеділок 17 січня 2022 13:15
Тримали два тижні в підвалі, а потім вбили: 11-річний Максим знайдений мертвим під Запоріжжям через 5 місяців пошуків Колаж РБК-Україна: вбивство хлопчика під Запоріжжям
Автор: Світлана Мащенко

11-річний Максим Самофалов із Запорізької області, якого шукали з серпня минулого року, знайдений мертвим. У причетності до його смерті підозрюють двох чоловіків, 45 і 25 років.

Що відомо про трагедію в селі Якимівка Мелітопольського району - читайте в матеріалі Styler нижчий.

Хлопчик пішов з дому 28 серпня 2021-го і більше не повернувся

16 січня тіло Максима було знайдено в погребі на території приватного будинку на території смт Якимівка, повідомляють в Нацполіції.

"Офіційно підтверджую: хлопчика, якого розшукували з 29 серпня 2021 року, знайшли мертвим", - сказала Олена Лебединська, прес-офіцер поліції області.

Про деталі справи в поліції обіцяють проінформувати трохи пізніше, відзначаючи, що справа "дуже складна", пише Ukrinform.

Максим Самофалов, учень школи-інтернату вийшов з дому 28 серпня 2021 року близько о 16:00. Відтоді його розшукували правоохоронці, волонтери, але безуспішно.

Тримали два тижні в підвалі, а потім вбили: 11-річний Максим знайдений мертвим під Запоріжжям через 5 місяців пошуківФото: Максима Самофалова шукали з серпня 2021-го

Двоє чоловіків тримали дитину в підвалі два тижні

"У скоєнні тяжкого злочину підозрюються двоє раніше судимих чоловіків. Поліцією проводяться невідкладні заходи щодо їх затримання", - повідомили силовики.

Тіло дитини направлено в морг для встановлення причин смерті.

Правоохоронці відкрили два кримінальні провадження за ч. 2, ч. 3, ч. 12 ст. 115 "Умисне вбивство" та ч. 3 ст. 146 "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини" Кримінального кодексу України.

Оперативники встановили, що двоє чоловіків 1976 і 1996 років народження викрали хлопчика в серпні, тримали в підвалі протягом двох тижнів, а потім вбили.

Старший з підозрюваних 9 років перебував за ґратами за скоєння тяжких злочинів. Наразі поліцейські вживають невідкладних заходів щодо встановлення місцезнаходження та затримання зловмисників.

Що пережила дитина за ці два тижні не повідомляється...

Тримали два тижні в підвалі, а потім вбили: 11-річний Максим знайдений мертвим під Запоріжжям через 5 місяців пошуків

Фото: убитий Максим Самофалов (zabor.zp.ua)

Раніше ми писали, що у Дніпрі чоловік з дитиною врізалися в дерево, катаючись на санках. Є жертви.

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