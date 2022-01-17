Держали две недели в подвале, а потом убили: 11-летний Максим найден мертвым под Запорожьем через 5 месяцев поисков

11-летний Максим Самофалов из Запорожской области, которого искали с августа прошлого года, найден мертвым. В причастности к его смерти подозревают двоих мужчин, 45 и 25 лет.

Что известно о трагедии в селе Акимовка Мелитопольского района - читайте в материале Styler ниже.

Мальчик ушел из дому 28 августа 2021-го и больше не вернулся

16 января тело Максима было найдено в погребе на территории частного дома на территории пгт Акимовка, сообщают в Нацполиции.

"Официально подтверждаю: мальчика, которого разыскивали с 29 августа 2021 года, нашли мертвым", - сказала Елена Лебединская, пресс-офицер полиции области.

О деталях дела в полиции обещают проинформировать чуть позже, отмечая, что дело "очень сложное", пишет Ukrinform.

Максим Самофалов, ученик школы-интерната вышел из дома 28 августа 2021 года около в 16:00. С тех пор его разыскивали правоохранители, волонтеры, но безуспешно.

Фото: Максима Самофалова искали с августа 2021-го

Двое мужчин держали ребенка в подвале две недели

"В совершении тяжкого преступления подозреваются двое ранее судимых мужчин. Полицией проводятся неотложные мероприятия по их задержанию", - сообщили силовики.

Тело ребенка направлено в морг для установления причин смерти.

Правоохранители открыли два уголовных производства по ч. 2, ч. 3, ч. 12 ст. 115 "Умышленное убийство" и ч. 3 ст. 146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека" Уголовного кодекса Украины.

Оперативники установили, что двое мужчин 1976 и 1996 годов рождения похитили мальчика в августе, держали в подвале в течение двух недель, а затем убили.

Старший из подозреваемых 9 лет находился за решеткой за совершение тяжких преступлений. Сейчас полицейские принимают неотложные меры по установлению местонахождения и задержанию злоумышленников.

Что пережил ребенок за эти две недели не сообщается...

Фото: Убитый Максим Самофалов (zabor.zp.ua)