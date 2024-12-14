Дерматологи назвали крем для рук, который остановит старение кожи

Конечно, использование крема с такой высокой степенью защиты, как SPF-40 или SPF-50 не требуется, а вот крема из SPF-10 - вполне оправданно.

Дерматолог и хирург доктор Лиза Чиппс также советует перед нанесением гель-лака на ногти использовать крем из SPF.

Не используйте слишком горячую воду для мытья рук и надевайте перчатки во время уборки или мытья посуды.

Мыло, холодная погода, а также порезы и шрамы играют определенную роль в разрушении кожи. Чтобы омолодить кожу рук, оставайтесь увлажненными, используйте антибактериальное мыло и надевайте перчатки при выходе на улицу зимой.

Во время отдыха в горах, не забывайте о креме для лица с SPF зимой и обязательно следите за своевременностью восстановления средства, поскольку чем выше мы над уровнем моря, тем более агрессивны лучи.

Важное правило: наносить любой крем на кожу необходимо за 20-30 минут до выхода на улицу. Лучше это время увеличить до 1 часа. Это относится и к жирным кремам, поскольку такие средства содержат минимум 25% воды. Если вы нанесете крем позже, это приведет к переохлаждению, сухости, покраснению и шелушению кожи.

Воздействие пищи на кожу

Зимой пища должна быть согревающей, полноценной, богатой жирами, белками и углеводами. Она должна стимулировать иммунную и защитную функции кожи.

Если вы питаетесь сбалансировано, то на коже это никак не отразится. Если есть определенные гастроэнтерологические патологии, то зимой не исключены периоды обострения хронических гастритов, холециститов и других воспалительных заболеваний. Поэтому таким людям нужно соблюдать правильное питание.