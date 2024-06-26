Дерматолог рассказал, что категорически нельзя делать во время бритья ног

Что такое сухое бритье

Сухое бритье - это современный метод, позволяющий эффективно удалять волосы без использования воды или геля для бритья. Этот метод нашел своих поклонников благодаря удобству и скорости процесса.

Возможно, вы спешите или просто не хотите выполнять весь процесс.

Преимущество сухого бритья в том, что оно происходит очень быстро.

Кроме того, это может сильно раздражать кожу.

Побочные эффекты

Людям с очень чувствительной кожей следует остерегаться сухого бритья. Также следует избегать, если есть заболевания такие, как экзема или псориаз.

Если вы пропускаете смачивание кожи перед бритьем, волосы не успевают размягчаться перед удалением. Без этого бритва не удаляет волосы так гладко, что может привести к появлению вросших волос или неровностей.

Сухое бритье не дает вам такого гладкого бритья, как влажное, что приводит к неравномерным результатам.

К тому же, если вы поспешно бреетесь насухо, то скорее всего, порежете кожу, что повышает риск инфицирования.

Фолликулит - это заболевание кожи, вызванное инфекцией, которое может ухудшиться во время сухого бритья.

Советы относительно сухого бритья

Иногда сухое бритье является единственным выбором, когда вы спешите и нужно быстро удалить нежелательные волосы. Если вы собираетесь бриться насухо, доктор Брюис Робинсон предлагает советы, чтобы сделать это безопасно: