Дерматолог назвал средство, которое эффективно борется со старением кожи

Что сохранит молодость кожи

Очищающие средства для лица и кремы, изготовленные из таких ингредиентов как витамин С, гиалуроновая кислота и ниацинамид, могут помочь облегчить некоторые менее желательные изменения с лицом.

Дерматолог Кристофер Коста рассказал, что ретинол является чудодейственным средством, предотвращающим старение.

Ретинол - настоящее средство борьбы со старением. Он стимулирует выработку коллагена, улучшает текстуру кожи, повышает упругость и уменьшает тонкие линии, морщины и повреждения от солнца.

Ретинол является формой витамина А. Он применяется местно и его можно найти в различных формах, включая кремы, гели, лосьоны, мази и сыворотки.

Кроме того, ретинол ускоряет обмен клеток, что способствует уходу мертвых клеток кожи, чтобы получить более здоровую, сияющую молодую кожу.

По данным Кливлендской клиники, ретинол борется с прыщами, шрамами от прыщей, гиперпигментацией, расширенными порами, псориазом, растяжками и морщинами.

Также он имеет много преимуществ для очищения кожи и предотвращения старения. Ретинол увеличивает толщину и эластичность кожи, замедляет выработку меланина, уменьшает воспаление и предотвращает закупорку пор.

Как использовать

Поскольку ретинол может легко раздражать кожу, новым пациентам рекомендуется использовать его только раз в несколько дней в начале.

Распространенными побочными эффектами являются краснота, зуд или жжение, которые должны исчезнуть после первого применения.

С чем нельзя совмещать ретинол

Ретинол часто сочетается с другими полезными компонентами местного ухода за кожей. Хорошо действует ретинол и ниацинамид (витамин B3).

Ниацинамид борется с акне и смягчает действие ретинола, препятствуя раздражению кожи. Однако некоторые вещества в комбинации с ретинолом могут усугубить состояние кожи, спровоцировать сухость, покраснение и образование новых прыщей.