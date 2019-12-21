Депутат від "Слуги народу" два тижні вибирав люксове авто на засіданнях Ради

Депутат від "Слуги народу" Олександр Кабанов під час засідань Верховної Ради вирішив займатися пошуком нового автомобіля. Журналісти підловили нардепа, коли він кілька тижнів шукав в мережі новий кросовер Jaguar F-Pace. При цьому депутат "поклав око" на престиж-комплектацію, яка коштує 63 тисячі доларів. Про це повідомляє TK Media.

Кабанов запропонував свій дружині купити нову машину. Вона погодилася і почала шукати авто в інтернеті і надіслала йому посилання. Депутат подивився і сказав, що це спортивна модель, а він пропонує взяти престиж-комплектацію. При цьому він зазначив, що в цій комплектації тільки немає пневмопідйомника.

Депутат від "Слуги народу" Олександр Кабанов вибирав авто на засіданнях Ради (відео: YouTube)

Нардеп написав таке ж повідомлення контакту, який підписаний, як "Берд Страхова". Два тижні, коли в Раді проходили засідання, він постійно заходив у мережу і дивився автомобілі, які його цікавлять.

Щоб купити авто в розстрочку, йому потрібно було надати довідку про доходи, але видавати йому її не поспішали, через що депутат нагрубив своїй помічниці - Ганні Троїцькій.

Після цього депутат поскаржився на помічницю своїй другій половинці. Кабанов назвав Троїцьку "тупою ледачою сукою", і написав, що вона "не може взяти дублікат довідки про ЗП".

Пізніше співрозмовник депутата написав, що зробив би йому неправдиву довідку про доходи, якщо б Кабанов не був публічною особою. Нардеп запропонував зробити таку довідку своїй дружині, назвавши її декретну відпустку роботою на аутсорсі.

Через тиждень співрозмовник депутата написав про позитивне рішення щодо розстрочення. Кабанов відразу ж написав дружині, щоб вона забронювала авто. При цьому нардеп був готовий внести перший внесок у розмірі 30% від суми, що становить більше 20 тисяч доларів.