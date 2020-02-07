Депутат у Львові позбувся мандата через АТОшника: деталі скандалу

У Львівській області депутат Бродівського райради Василь Маховський вирішив повправлятися в дотепності в соцмережах і почав ображати місцевого ветерана АТО в коментарях у соцмережі Facebook. Після цього розгорівся скандал і Маховський листування швидко підчистив, але військовий зберіг скріншоти і пред'явив їх на місцевій сесії районної ради. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Василь Маховський не добирав виразів і матірною формі "наїжджав" на Миколу Федорука, який є ветераном війни на Донбасі.

Цікаво, що сам депутат про свій вчинок абсолютно не шкодує.

"Те, що я сказав йому, я не шкодую. Розумієте? Я шкодую, що, можливо, хлопці, які дійсно воювали в АТО, могли сприйняти ті слова на свою сторону. За це я вибачився", – сказав Василь.

Після скандалу Василь Маховський склав свої повноваження.

Піді Львовом депутат позбувся мандата з-за висловлювань в соцмережі (ТСН)