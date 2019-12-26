Депутат Гнатенко привітав зі святами вихованців недільної школи в Донецькій області

Народний депутат привітав дітей в Донецькій області (кадр з відео)

Народний депутат Валерій Гнатенко відвідав недільну школу в Донецькій області

Народний депутат від ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ – ЗА ЖИТТЯ Валерій Гнатенко привітав вихованців недільної школи в селі Новоекономічне Донецької області. Про це повідомляє "Капрі".

"Дуже похвально, що ви відвідуєте недільну школу. Тому що, на жаль, сьогодні школа не може дати тих знань, які дає недільна школа. І ви з більш серйозним багажем знань виходите в життя. Я впевнений, що ви будете слухняними і багато чого досягнете в житті. Я бажаю вам веселих свят, гарних новорічних канікул і хочу вручити подарунки, щоб вони пройшли ще цікавіше", – сказав, виступаючи перед вихованцями школи, Валерій Гнатенко.

Діти також приготували подарунки для свого гостя – вірші, посмішки та щирі слова подяки, а також зроблені своїми руками ангели-охоронці. Настоятель Храму Різдва Пресвятої Богородиці, при якому функціонує недільна школа, також висловив подяку народному депутату за підтримку і подарував ікону.

"Господь заповідав, щоб ми робили добрі справи – і ось сьогодні ви з цією місією в нашому приході. Це приємно чути і бачити. Хай Матір Божа покриває вас довіку і дарує вам мудрість, добро, доброту і терпіння. Щоб ваша православна віра зростала з допомогою божою і вашими добрими справами", – зазначив настоятель.

Подякувала Валерію Гнатенко і викладач недільної школи Діана.

"Валерій Сергійович надав нам спонсорську допомогу у вигляді солодких подарунків для дітей, канцтоварів та оргтехніки для роботи нашої недільної школи. Ми завжди раді людям, які нам допомагають. Допомагати дітям – це святе, і не потрібно про це ніколи забувати", – підкреслила викладач.

Зазначимо, недільну школу в селі Новоекономічне відвідують понад 30 дітей.

"Ми сьогодні приїхали з прекрасною місією – привітати дітей, які відвідують недільну християнську школу. Попереду свята – Новий рік, Різдво, нещодавно був День святого Миколая. Впевнений, що дітям було приємно напередодні канікул, які почнуться зовсім скоро, отримати солодкі подарунки. Вітаю всіх наших земляків з наступаючими святами!!!" – резюмував Валерій Гнатенко.

Народний депутат України Валерій Гнатенко привітав вихованців недільної школи в Донецькій області