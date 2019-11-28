Гроші поверни, козел: водій таксі відмовився везти дитину без автокрісла (відео)

Український таксист відмовився везти пасажирів з дитиною, так як у нього в машині не було автокрісла. Незважаючи на те, що пасажири попередньо оплатили поїздку в інтернеті за безготівковим розрахунком, водій стояв на своєму. В мережі опублікували відео, на якому показано, як пасажири в грубій формі "наїжджали" на таксиста, а він руковоствовался новим законом про перевезення дітей в авто. Ролик опублікували на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

"До вашої уваги "протистояння" водія таксі, який дотримується законів, і батьків, які не можуть отримати послуги перевезення", – підписали відео.

Скандал у таксі з-за автокрісла (Київ Оперативний)

Батько дитини не соромився у виразах. Він вимагав у таксиста, щоб той негайно їх віз.

"повертай Гроші. Ти гроші взяв за проїзд, козел!", Це моя особиста справа – про автокріслі!" – кричав розлючений чоловік.

Водій зазначив, що гроші з картки знімає не він, а служба таксі і порекомендував звернутися в службу підтримки.

У коментарях до відео люди підтримали таксиста і стали на його захист.

Молодець водій! Побільше б таких. А батьки при оформленні замовлення, повинні були вказати що вони з дитиною.

Я за автокрісла! Але чекати годину машину таксі з ним це було щось.... У підсумку так і не знайшлося вільного таксі.... І викликалися різні служби!

Весь світ використовує автокрісла, а у нас чомусь з цим проблема. у Німеччині не відпустять маму з дитиною з пологового, поки не переконаються, що дитину будуть перевозити додому в автокріслі і це правильно.

Та все правильно, закон прийняли значить - все, нєфіг розповідати таксисту свою правду. Замовив машину без крісла, виходь зі своїм.

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