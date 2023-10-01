День защитника и защитницы Украины: самые эмоциональные поздравления и слова благодарности

В этом году День защитника и защитницы впервые отмечают 1 октября. Традиционно его отмечали на Покровы Пресвятой Богородицы, которая еще со времен козачества считается защитницей от врагов. Дату праздника перенесли, поскольку начал действовать новый церковный календарь.

Приветствие в прозе

Поздравляю с Днем защитника и защитницы Украины! Это - праздник-наследник героических традиций нашего народа, силы духа и мужества, преданности своему Отечеству и гордости за ее ратную славу. От всей души желаю Вам доброго здоровья на долгие годы, успехов в труде, счастье, благополучии!

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В такой знаменательный день поздравляем всех мужчин, юношей, женщин и девушек, всех, кто стоит на защите границ нашей Родины. Вы сильны, стойки, смелы и храбры. Пусть служба будет спокойной, а жизнь - яркой, долгой, а в доме царит тепло, уют и любовь. Почет и слава защитникам и защитницам Отчизны, Слава Украине!

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Поздравляю Вас с прекрасным праздником - Днем защитника Украины. Этот день олицетворяет мужество, силу, честь и долг! Со всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, успехов и процветания. Пусть в Вашем доме царят доверие и мир, а в работе - стабильность!

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Поздравляю вас с Днем защитника и защитницы Отечества! Этот праздник символизирует любовь и уважение украинцев к защитникам и освободителям родной земли, тем, кто сегодня стоит на страже независимости государства.

Особые слова благодарности адресую ветеранам войны. Ваш подвиг всегда будет образцом патриотизма, мужества и самопожертвования. Низкий вам поклон, сыновняя благодарность и лучшие пожелания здоровья, долголетия и согласия.

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Поздравляю всех мужчин и женщин - защитников и защитниц Украины. Пока есть герои, защищающие мирное будущее наших детей от лживого коварного врага, мы обязательно победим. Молимся за вас, воины Украины!

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Мужество, честь, сила и отвага - только лучшие из лучших приняли присягу в рядах Вооруженных сил Украины. Вы готовы встать на защиту своей родины, не теряя ни минуты. В праздничный день мы желаем Вам спокойного мирного неба над головой, счастливой личной жизни и заслуженного повышения по службе.

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По случаю праздника поздравляем всех, кто имеет высокое звание защитника Украины! Шлем сердечные поздравления ветеранам, участникам войны, военнослужащим, воинам запаса, родителям и матерям солдат и желаем крепкого здоровья, добра, счастья, мира вам и вашим семьям.

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В День Вооруженных Сил Украины желаю верно и гордо стоять на страже покоя и блага страны, смело и легко отражать все натиски со стороны противника, устранять любые проблемы и препятствия на горизонте, сохранять спокойствие и оптимизм души, сохранять счастье и доброту в сердце.

Приветствие в стихах на украинском языке

Героям країни,

Воїнам світла -

Захисникам України,

Що мужньо боронять нас

Від супостата,

Ні танком, ні градом

Вас не залякати.

Всім тим, що життя

Не шкодують віддати -

Низький вам уклін,

І велика подяка!

***

Спасибі тобі, друже, що зберіг

Любов у серці до свойого краю

Попри всі чвари... Та я точно знаю,

Що ти по-іншому б не зміг!

Для перемоги все зробить зумій

У цей важкий для України час!

Ти вистоїш за себе і за нас,

Спасибі тобі, друже, що живий!

***

Якщо ти стоїш в строю,

Пам'ятай Батьківщину свою,

Пам'ятай: син ти й солдат.

На тебе завжди дивляться

Наші пильні очі,

Наші добрі серця.

І на все тобі відповідь -

Дорожче нашої Батьківщини

На світі немає!

***

Воїне, лицарю славний,

Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу

Злий не позарився враг.

Будь мужній і будь достойний

Ти слави своїх батьків,

Відважний вкраїнський воїне,

Нащадку славних козаків!

***

Сидиш в окопі й приймаєш вітання,

І я хочу привітати від душі.

Дякую, наша слава та захоплення

Сьогодні і завжди - тільки тобі!

***

С Днем захисника держави

Будемо тебе вітати!

Щоб пізнав на смак ти славу,

Ми хотіли б побажати.

Позитивного настрою

І великих перемог!

Не здавайся ти без бою,

Хай тобі поможе Бог!