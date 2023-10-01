День защитника и защитницы Украины: самые эмоциональные поздравления и слова благодарности
В этом году День защитника и защитницы впервые отмечают 1 октября. Традиционно его отмечали на Покровы Пресвятой Богородицы, которая еще со времен козачества считается защитницей от врагов. Дату праздника перенесли, поскольку начал действовать новый церковный календарь.
РБК-Украина (проект Styler) делится самими красивыми поздравлениями ко Дню защитников и защитниц Украины.
Приветствие в прозе
Поздравляю с Днем защитника и защитницы Украины! Это - праздник-наследник героических традиций нашего народа, силы духа и мужества, преданности своему Отечеству и гордости за ее ратную славу. От всей души желаю Вам доброго здоровья на долгие годы, успехов в труде, счастье, благополучии!
***
В такой знаменательный день поздравляем всех мужчин, юношей, женщин и девушек, всех, кто стоит на защите границ нашей Родины. Вы сильны, стойки, смелы и храбры. Пусть служба будет спокойной, а жизнь - яркой, долгой, а в доме царит тепло, уют и любовь. Почет и слава защитникам и защитницам Отчизны, Слава Украине!
***
Поздравляю Вас с прекрасным праздником - Днем защитника Украины. Этот день олицетворяет мужество, силу, честь и долг! Со всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, успехов и процветания. Пусть в Вашем доме царят доверие и мир, а в работе - стабильность!
***
Поздравляю вас с Днем защитника и защитницы Отечества! Этот праздник символизирует любовь и уважение украинцев к защитникам и освободителям родной земли, тем, кто сегодня стоит на страже независимости государства.
Особые слова благодарности адресую ветеранам войны. Ваш подвиг всегда будет образцом патриотизма, мужества и самопожертвования. Низкий вам поклон, сыновняя благодарность и лучшие пожелания здоровья, долголетия и согласия.
***
Поздравляю всех мужчин и женщин - защитников и защитниц Украины. Пока есть герои, защищающие мирное будущее наших детей от лживого коварного врага, мы обязательно победим. Молимся за вас, воины Украины!
***
Мужество, честь, сила и отвага - только лучшие из лучших приняли присягу в рядах Вооруженных сил Украины. Вы готовы встать на защиту своей родины, не теряя ни минуты. В праздничный день мы желаем Вам спокойного мирного неба над головой, счастливой личной жизни и заслуженного повышения по службе.
***
По случаю праздника поздравляем всех, кто имеет высокое звание защитника Украины! Шлем сердечные поздравления ветеранам, участникам войны, военнослужащим, воинам запаса, родителям и матерям солдат и желаем крепкого здоровья, добра, счастья, мира вам и вашим семьям.
***
В День Вооруженных Сил Украины желаю верно и гордо стоять на страже покоя и блага страны, смело и легко отражать все натиски со стороны противника, устранять любые проблемы и препятствия на горизонте, сохранять спокойствие и оптимизм души, сохранять счастье и доброту в сердце.
Приветствие в стихах на украинском языке
Героям країни,
Воїнам світла -
Захисникам України,
Що мужньо боронять нас
Від супостата,
Ні танком, ні градом
Вас не залякати.
Всім тим, що життя
Не шкодують віддати -
Низький вам уклін,
І велика подяка!
***
Спасибі тобі, друже, що зберіг
Любов у серці до свойого краю
Попри всі чвари... Та я точно знаю,
Що ти по-іншому б не зміг!
Для перемоги все зробить зумій
У цей важкий для України час!
Ти вистоїш за себе і за нас,
Спасибі тобі, друже, що живий!
***
Якщо ти стоїш в строю,
Пам'ятай Батьківщину свою,
Пам'ятай: син ти й солдат.
На тебе завжди дивляться
Наші пильні очі,
Наші добрі серця.
І на все тобі відповідь -
Дорожче нашої Батьківщини
На світі немає!
***
Воїне, лицарю славний,
Ти зброю тримаєш в руках,
Щоб на нашу країну-державу
Злий не позарився враг.
Будь мужній і будь достойний
Ти слави своїх батьків,
Відважний вкраїнський воїне,
Нащадку славних козаків!
***
Сидиш в окопі й приймаєш вітання,
І я хочу привітати від душі.
Дякую, наша слава та захоплення
Сьогодні і завжди - тільки тобі!
***
С Днем захисника держави
Будемо тебе вітати!
Щоб пізнав на смак ти славу,
Ми хотіли б побажати.
Позитивного настрою
І великих перемог!
Не здавайся ти без бою,
Хай тобі поможе Бог!
Раньше мы писали о том, как нужно обращаться с людьми, которые вернулись с фронта.
Читайте также о том, какие 7 фраз нельзя говорить военным, которые сейчас находятся на передовой.