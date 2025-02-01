День исправления ошибок. Астролог дала полный прогноз на 1 февраля

Прогноз астропогоды на 1 февраля

"Возможны ситуации выбора между добром и злом. В общении могут проявляться нерешительность и растерянность. Негативная энергия, проявленная в этот день, может привести к проблемам", - рассказала Соловьева.

"Следите за своими мыслями и словами, чтобы сохранить уверенность в своих силах. Позитивный настрой и вера в успех помогут достичь желаемого результата. Делайте все, полагаясь на интуицию, собранность и сосредоточенность", - добавила она.

Этот день астролог советует посвятить семье, месту жительства. Наступает период раскаяния, прощения, исправления ошибок.

Также следует выполнять чьи-то просьбы, но не желательно кому-то что-то обещать. Занимайтесь домашними делами или отдыхайте в семейном кругу.



Гороскоп на 1 февраля (иллюстративное фото: freepik.com)

Астролайфхаки на субботу

1 февраля - день Сатурна, планеты мудрости, ограничений, обязанностей, времени, ответственности, законов, преодоления трудностей, порядка и кармы. Астрологи еще называют его большим несчастьем.

Соловьева напомнила, что эта планета может щедро вознаградить тех, кто с достоинством выдерживает все уроки и проверки на прочность.

Кроме этого, астролог рассказала, как можно сбалансировать действие Сатурна. Будьте правдивыми, трудолюбивыми, заботьтесь о людях вокруг вас.

"Уделите время домашним делам, самосовершенствованию, соблюдайте режим, бережно, с уважением относитесь к своему и чужому времени", - резюмировала Соловьева.