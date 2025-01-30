Знаки Зодиака, которые не умеют отстаивать собственные границы

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World рассказывает об астрологических символах, которые не умеют определять собственные границы.

Близнецы

Вам кажется, что собственное пространство может превратить вас в эгоиста, который не хочет никому помогать. Однако на самом деле это гарантирует вам избежание определенного вида истощения и позволит перевести дух.

Границы - это не колючая проволока, которая мешает всем. Это разграничение между различными гранями вашей насыщенной жизни.

Скорпион

Вам не нужно извиняться или стесняться собственных границ, ведь только в таком случае вы сможете построить счастливые и здоровые отношения - как с собой, так и с другими.

Ваша сложность в том, что вы не верите, что вам действительно это нужно. Вам сложно попросить о том, чего вы заслуживаете, и сформулировать свои желания. Позвольте людям реагировать так, как они того хотят, и не бойтесь видеть их истинное лицо.

Козерог

Вам трудно осознавать собственную ценность, видеть ваши уникальные таланты и качества, которые позволяют быть лучшим среди лучших. Вы настолько сосредоточены на деле, что не всегда находите время для личных возможностей.

Сбавьте немного темп и найдите время, чтобы уделить себя чему-то приятному, а не только полезному. Послушайте хорошую музыку, откройте шторы и наслаждайтесь погодой за окном. У вас есть все, чтобы сочетать приятное и полезное одновременно.

Рак

Вам следует провести грань между тем, где заканчиваются проблемы других людей и начинаются ваши потребности. Вам не надо отвечать на все сообщения сразу, и также вам не следует делать то, чего вы делать не хотите.

Вы можете и дальше продолжать читать любимую книгу или готовить обед, поэтому прекратите вести себя так, будто это ваша постоянная обязанность - оставаться доступным для других 24/7.