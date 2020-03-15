День весняного рівнодення в 2020 році: коли настане і всі прикмети

День весняного рівнодення у 2020 році настане у п'ятницю, 20 березня, о 5 годині 50 хвилин за київським часом. І хоча в більшості джерел вказується постійна дата 21 березня, через відмінності між календарним та астрономічним роком, ця дата зміщується постійно на кілька годин. В цьому році відбулося зміщення через те, що 2020 рік – високосний.

День весняного рівнодення

Вважається, що в цей день погода остаточно повертає в бік тепла і закінчується процес відновлення світлового дня, який починається в грудні. День стає рівним ночі. Також це період, коли Сонце у своєму русі перевалює за екватор з південного боку планети на північну, пише видання "Сьогодні".

Північна півкуля Землі починає сильніше прогріватися, світла частина доби збільшується, і темна – скорочується. В цей день Сонце переходить в знак Овна, а це значить, що починається весна астрологічна.

В деяких країнах в цей день святкують початок нового року – це Іран, Афганістан, Таджикистан, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан

Прикмети в День весняного рівнодення

Якщо у цей день на Землю ляже мороз – то холоди триватимуть ще 40 днів

Якщо птахи прилетіли в День весняного рівнодення – варто очікувати хороший урожай пшениці.

День весняного рівнодення варто провести легко і весело – це обіцяє вдалий рік.

Всі загадані бажання в цей день збуваються, а сни віщі.

Що не можна робити в День весняного рівнодення

В цей день варто виключити всі негативні думки та не думати про неприємності. Конфліктів варто уникати, оскільки цей день має сильну енергетику і, якщо її спрямувати в негативний напрямок – вона може стати руйнівною.

Треба виключити будь-які образи в цей день, а спілкуватися з оточенням доброзичливо і позитивно.

Не варто в цей день виходити на вулицю без ліхтарика або свічки, через те, що ввечері може бути шабаш нечистих сил і тільки світло може захистити.

У День весняного рівнодення не можна садити вербу.

Не можна сперечатися з маніпуляторами, сваритися чи проводити цей день в апатії та депресії.