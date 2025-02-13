День "большого счастья" Юпитера: астролог озвучила важные советы на этот день

В этот четверг, 13 февраля, стоит воздержаться от определенных действий, ведь они не принесут желаемого успеха. Сутки будут интересными и особенными.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева озвучила прогноз на 13 февраля и рассказала, что надо делать в этот день.

Прогноз астропогоды на 13 февраля

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской, ценных приобретений. Кризисный, стрессовый для организма период. Не поддавайтесь эмоциям и не перегружайте нервную систему. Не нужно грустить и впадать в отчаяние, также не стоит поддаваться внушению, лениться", - советует Соловьева.

Кроме этого, астролог советует воздержаться от сексуальных практик. По ее словам, самоконтроль ослаблен, инстинкты зашкаливают, возможны неразумные поступки.

"За мимолетным наслаждением может прийти разочарование. Главный соблазн - ощущение власти над людьми. Необходимо обуздать страсти и желания, собраться с духом, укреплять самодисциплину. Терпение и миролюбие - основной девиз дня. Завершайте начатые ранее дела, подводите итоги, возвращайте долги", - советует эксперт.



Гороскоп на 13 февраля (иллюстративное фото: freepik.com)

Астролайфхаки на четверг

13 февраля - день Юпитера, планеты "большого счастья", широких горизонтов и богатых возможностей. До 10 июня 2025 года он будет находиться в Близнецах️. И, это, напомнила Соловьева, худшее положение для самой доброй планеты Солнечной системы.

В этот период астролог не советует использовать в одежде и украшениях индиго и фиолетовый цвета. Впрочем, все это время может оказаться удачным для людей, которые занимаются литературой и издательской деятельностью, путешествиями, предпринимательством и крупным бизнесом.

"Избегайте болтливости и непоследовательности, особенно, если это касается средств коммуникаций, различных гаджетов, транспорта, поездок, документации, торговли и обучения. Из-за общего фона суток лучше не начинать новые дела, связанные с бизнесом, юриспруденцией, путешествиями, образованием, наукой и всем, что имеет отношение ко всему иностранному: языку, зарубежным отношениям, международному сотрудничеству", - напомнила астролог.