День "большого счастья" и раскрытых тайн. Астролог озвучила прогноз на четверг, 26 декабря

Прогноз астропогоды на 26 декабря

День может быть не очень удачным для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской.

Марс все еще ретроградный, а потому не стоит планировать на этот день дела, связанные с новыми бизнесом или работой, строительством и ремонтом, началом новых тренировок, решениями о ценных тратах и сильными нагрузками.

"Не желательно поддаваться тоске и унынию, проявлять упрямство. Не рекомендуются слишком активные действия и спешка. Эти сутки дают возможность познать мудрость земной жизни не благодаря внешним проявлениям, а путем работы с подсознанием и интуицией", - рассказала астролог.

"У каждого есть внутренний голос, в эти сутки его особенно хорошо слышно. Главное условие для его понимания - твердая вера в эволюцию своей души и миссию в жизни. Избегайте конфликтов с окружающими: это нарушит связь с подсознанием, информация будет воспринята некорректно, что еще больше запутает ситуацию", - добавила она.

В этот день, отметила Соловьева, нам дается столько, сколько мы заслуживаем. Поэтому занимайтесь самосовершенствованием, делами семьи, вопросами, связанными со строительством, хозяйством, семьей.

Кроме этого, 26 декабря начинается Сапхала экадаши. Это 1 день поста, по ведической традиции он наступает на 11 день после Полнолуния, как отметила астролог, во время индуистского месяца Пауша (декабрь-январь по григорианскому стилю).

"Считается, что все, кто придерживаются аскезы в этот период, смогут получить безграничную славу и победы в жизни, получить внутреннее спокойствие и удовольствие. Кроме того, в этот день неудача превращается в удачу, исполняются желания и мечты, достигаются все цели. Также выполнение всех предписаний приравнивается к посещению места силы", - пояснила Соловьева.

Гороскоп на 26 декабря (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на четверг

26 декабря - день Юпитера, планеты "большого счастья", широких горизонтов и богатых возможностей. До 10 июня 2025 года он будет находиться в Близнецах️.

Это - худшее положение для самой доброй планеты Солнечной системы. Однако это благоприятно для тех, чья деятельность связана с литературной и издательской деятельностью, путешествиями, предпринимательством и крупным бизнесом. И, как напомнила астролог, до 4 февраля 2025 года Юпитер будет ретроградным.

"Избегайте болтливости и непоследовательности, особенно, если это касается средств коммуникаций, различных гаджетов, транспорта, поездок, документации, торговли и обучения", - советует Соловьева.

Кроме этого, между Юпитером и Сатурном все еще действует сложный аспект, который стал точным 25 декабря.

Этот период призывает к снижению деловой активности. Также возможны проявления повышенной конфликтности, повышается вероятность просчетов, убытков, потери благоприятных возможностей, появляется необходимость преодолевать трудности. Лучше не использовать в одежде и украшениях индиго и фиолетовый цвета.

Астрологические советы на среду (иллюстрация: freepik.com)

Луна в Скорпионе - что это значит

26 декабря, с 10:16 до 12:15, Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет в королевском градусе Скорпиона️.

"Королевские градусы создают фактор везения, успеха, удачливости, удовлетворенности своей жизнью. Это градусы оптимизма, радости, ожидания и получения чуда в жизни", - пояснила астролог.

"В Скорпионе такой градус считается символом астрологов, ясновидящих, магов, экстрасенсов, эзотериков. Он развивает магические способности, укрепляет биополе, увеличивает энергетические силы. Наделяет успехом, стабильностью, умением справляться с любыми трудностями", - добавила она.

К тому же, отметила Соловьева, такой градус символизирует перерождение, обновление, регенерацию. Он повышает амбиции, дает власть и общественное признание.

Успех будет способствовать занятию любыми делами, связанными с тайнами, загадками, секретами.