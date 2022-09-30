День учителя 2022: когда поздравлять педагогов с праздником

История праздника

День учителя на официальном уровне в Украине начали отмечать еще в 1980 году. Стоит отметить, что в первое воскресенье октября педагогов поздравляют только в бывших странах Советского Союза.

Многие страны мира поздравляют учителей 5 октября – во Всемирный день Учителя, который был установлен ЮНЕСКО.

День учителя 2022 выпадает на 2 октября (фото: freepik.com)

Традиции на День учителя

Всех преподавателей в этот день традиционно поздравляют цветами, сладостями, открытками, теплыми словами.

Ученики организовывают концерты и различные мероприятия, а уроки в этот день обычно сокращенные.

Одной из традиций, которые прижились за последние годы, стал "День самоуправления". Старшеклассники берут на себя управление школой, проводят уроки в младших классах и дают учителям немного отдохнуть.

В День учителя школу обычно навещают те, кто ее уже давно окончил. Это стало доброй традицией, чтобы выразить свое уважение и благодарность педагогам даже через много лет.

В этом году война внесла свои коррективы и в стране открылось небольшое количество школ. Но там, где образовательные учреждения работают, вы можете поздравить педагогов, им будет очень приятно.

Что лучше не дарить учителям

Духи

Не дарите педагогам духи. Тут никогда не угадаешь, какой аромат придется по душе.

Список профессиональной литературы

Ведь учителя обычно сами заботятся о профессиональной литературе. Вряд ли вы сможете преподнести ему то, чего он до сих пор не читал. Это будет совсем не лучший подарок.

Алкоголь

Спиртные напитки и образовательные учреждения - вещи несовместимые. Такой презент не будет оценен по достоинству.

Не дарите деньги

Деньги могут быть расценены как взятка. Такой подарок может быть понят неправильно, лучше не рискуйте.