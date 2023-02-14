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День украинской женщины: депутаты хотят заменить 8 марта. Как будет выглядеть новый календарь

Депутаты хотят ввести вместо 8 марта новый праздник (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Украинские депутаты снова предлагают отменить празднование 8 марта и 1 мая. А вместо этих праздников предлагают альтернативные - День украинской женщины и установить дату Дня матери на государственном уровне.

Как будет выглядеть новый календарь и какие предлагают ввести праздники - читайте в материале ниже.

Что известно о проекте закона

Еще 13 января депутаты Украины подали проект Закона о внесении изменений в Кодекс законов о работе Украины по поводу установления украинских праздников. Теперь этот проект передан для ознакомления комитетам.

"Сейчас украинская нация переживает период возрождения, произошла Революция Достоинства и ведется ожесточенная война с агрессором – российской федерацией. Именно сейчас восстанавливается украинский взгляд на мир и формируются новые традиции победившего нации, который требует закрепления и на символическом уровне государственного календаря, покончив с навязанными традициями прошлого наследия", - отмечают авторы законопроекта.

Какие праздники хотят отменить, а какие добавить

Международный женский день 8 марта депутаты предлагают отменить, а вместо него ввести новый праздник - День украинской женщины, который отмечать будут 25 февраля, в честь дня рождения Леси Украинки.

Вместо 1 мая выходным днем предлагают сделать 9 марта - день рождения Тараса Шевченко.

Также на государственном уровне хотят закрепить дату Дня матери - во второе воскресенье мая.

"До сих пор на государственном уровне определен выходным днем 8 марта — так называемый "Международный женский день", установленный оккупационным московским режимом с целью популяризации собственного взгляда на роль и место женщин. Он внедрен по инициативе Клары Цеткин в 1921 году, с привязкой к началу Февральской революции в России в 1917 году. Однако считаем более целесообразным отмечать День украинской женщины в дату рождения самой известной украинской писательницы и общественного деятеля — Леси Украинки, а именно 25 февраля", - пояснили народные депутаты.

Скриншот

Кстати, ранее мы писали о том, что депутаты хотели отменить длинные выходные в связи с праздниками.

А еще рассказывали о том, будет ли в 2023 году выходной на 8 марта или нет.

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свята8 марта