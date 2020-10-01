День вчителя в Україні: найважливіша традиція, якої потрібно дотриматися

День вчителя в Україні завжди святкується в першу неділю жовтня. У цьому році свято припадає на 4 жовтня. У нашій країні цей день називається – День працівників освіти і в цю дату заведено вітати не тільки шкільних педагогів, а також тих викладачів, які працюють в дитячих садках, профтехучилищах, коледжах і вищих навчальних закладах.

Не можемо не відзначити, що 5 жовтня відзначається Всесвітній день учителів – саме в цей день в 1966 році пройшла конференція, скликана ЮНЕСКО та Міжнародною організацією праці, яка прийняла рекомендацію "Про положення вчителів" – перший документ, який визначав умови праці вчителів.

Це свято входить до списку ООН, його відзначають більш ніж у 100 країнах світу, а наша країна не виняток.

День вчителя в Україні святкується 4 жовтня (фото: niknews.mk.ua)

День вчителя: традиції та особливості проведення

За довгу історію склалося безліч традицій святкування Дня вчителя. Святкові заходи проходять в стінах шкіл, кращих працівників освіти нагороджують грамотами, випускники приходять до улюблених вчителів, щоб подякувати їм за знання, терпіння, самовіддачі. Адже навіть у видатних вчених і президентів був перший учитель, який дав старт для звершень та відкриттів.

Так як професійне свято педагогів випадає на вихідний день, школярі вітають улюблених вчителів напередодні в п'ятницю. У класах з радістю готують для вчителів квіти і подарунки.

Стало доброю традицією проведення Дня самоврядування. У п'ятницю перед святом старшокласники дають вчителям відпочити і самі проводять уроки. Серед школярів вибирають директора, який стежить за дисципліною, і викладачів по кожному предмету. Уроки проходять за програмою, тільки оцінки в журнал не виставляються.

Найголовнішою традицією звичайно ж була і буде традиція - привітати педагога квітами або просто теплими словами. Навіть якщо ви вже давно закінчили школу, не забувайте про тих людей, які дали вам знання. Букет або одна квітка - це не важливо, цінна увага, яку ви надасте людині.

Як ми раніше писали, в жовтні 2020 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде 20 робочих і 10 вихідних днів.