День святих Петра і Павла: що суворо заборонено робити у велике свято

День Петра і Павла традиційно відзначається щорічно 12 липня. Свято присвячене двом апостолам Ісуса Христа, які прийняли мученицьку смерть за свою віру на початку нашої ери. У народі його також називають Петрів день.
Що суворо заборонено робити у велике свято - читайте нижче в нашому матеріалі.
У цей день закінчується Петрів пост, який тривав з 28 червня, тому заборон щодо їжі у свято немає.
Вранці бажано відвідати храм, де проводиться божественна літургія. У цей день належить молитися за добробут рідних і близьких.
Після церкви заведено ходити в гості до близьких, влаштовувати сімейні застілля або пікніки на природі. В меню потрібно віддати переваги стравам з риби (так як Петро був рибалкою) і сиру.
Традиційною стравою є сирні мандрики - особливі пончики з сиру, дріжджів і борошна.
Молодь на Петрів день гуляє в полі, збирає букети квітів і ходить на річку зустрічати світанок. При цьому купатися у свято не можна.
Вважається також, що джерельна вода в такий день має лікувальні властивості і нею потрібно вмитися.
Раніше ми писали також про найважливіші прикмети, заборони та обряди свята Петра і Павла.