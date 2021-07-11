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День святих Петра і Павла: що суворо заборонено робити у велике свято

Автор: Світлана Мащенко

День Петра і Павла традиційно відзначається щорічно 12 липня. Свято присвячене двом апостолам Ісуса Христа, які прийняли мученицьку смерть за свою віру на початку нашої ери. У народі його також називають Петрів день.

Що суворо заборонено робити у велике свято - читайте нижче в нашому матеріалі.

Що заборонено робити на Петра і Павла

  • Важко працювати, прати, прибирати в домі. Все це потрібно зробити напередодні свята.
  • Лаятися, сваритися і думати про щось погане.
  • Давати в борг або брати в борг.
  • Невдалим цей день вважається для інтимної близькості, таїнства вінчання або хрещення дітей.
  • Купатися у водоймах - в народі вірили, що можна постраждати від нечисті, яка активізується в цей час.
  • Викидати те, що залишилося після сніданку, обіду і вечері - це до бідності. Залишки їжі потрібно віддати тваринам.
  • Скупитися-інакше можете залишитися біля розбитого корита.

У цей день закінчується Петрів пост, який тривав з 28 червня, тому заборон щодо їжі у свято немає.

Важливі традиції на Петра і Павла

Вранці бажано відвідати храм, де проводиться божественна літургія. У цей день належить молитися за добробут рідних і близьких.

Після церкви заведено ходити в гості до близьких, влаштовувати сімейні застілля або пікніки на природі. В меню потрібно віддати переваги стравам з риби (так як Петро був рибалкою) і сиру.

Традиційною стравою є сирні мандрики - особливі пончики з сиру, дріжджів і борошна.

Молодь на Петрів день гуляє в полі, збирає букети квітів і ходить на річку зустрічати світанок. При цьому купатися у свято не можна.

Вважається також, що джерельна вода в такий день має лікувальні властивості і нею потрібно вмитися.

Раніше ми писали також про найважливіші прикмети, заборони та обряди свята Петра і Павла.

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ПраздникиПетра и Павла