День святой Екатерины: что категорически нельзя делать сегодня, традиции и приметы

7 декабря церковь чтит память святой Екатерины Александрийской. Именно сегодня поздравляют с именинами обладательниц имени Екатерина.

В материале Styler вы прочитаете обо всех приметах на день Екатерины Также мы расскажем, кого сегодня поздравить с именинами.

День святой Екатерины: история праздника

Святая великомученица Екатерина была дочерью правителя Александрии Египетской Константина во время правления императора Максимина (305-313). Она происходила из знатной семьи.

Живя в столице - центре эллинской учености, Екатерина, обладавшая редкой красотой и умом, получила блестящее образование, изучив произведения лучших античных философов и ученых.

Юноши из самых именитых семейств империи искали руки прекрасной Екатерины, но ни один из них не стал ее избранником. Она объявила родителям, что согласна выйти замуж лишь за того, кто превзойдет ее в знатности, богатстве, красоте и мудрости.

В христианство Екатерину обратил сирийский монах; по преданию, после крещения ей во сне явился Иисус Христос и вручил обручальное кольцо.

Екатерина на картине Микеланджело да Караваджо (wikipedia.org)

Святую Екатерину считали покровительницей брака и замужества, а также помощницей беременных и рожениц.

В ночь на Екатерины девушки, мечтающие о замужестве, гадали на суженых, например, отламывали ветку яблони и клали под подушку, чтобы показался суженый.

Если же у девушки уже был парень на примете, она потихоньку брала у него какую-то вещь, а потом кругами катала вокруг нее каравай, веря, что этот обряд заставит молодца ходить кругами возле ее дома.

Главные приметы этого дня

Если в этот день холодно - будет суровая зима

Если теплая погода - морозы ударят только на Варварин день (после 17 декабря).

Круги вокруг месяца - будет холодная погода.

Солнечные лучи пучками устремляются вверх - скоро начнется вьюга.

Что категорически запрещено делать

Вся пища должна быть постной, избегайте мясных и молочных блюд и не пейте алкоголь.

Следует отказаться от физического труда, уборки, стирки, ремонта, рукоделия.

Нельзя разжигать костры и камины.

В этот день все Екатерины отмечают день ангела. Поздравьте их с именинами!