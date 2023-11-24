День святой Екатерины 2023: что нельзя делать в праздник, главные традиции

В чем суть праздника

Святая великомученица Екатерина являлась дочерью правителя Александрии Египетской Константина во время правления императора Максимина (305-313). Она происходила из знатной семьи.

Живя в столице - центре эллинской учености, Екатерина, обладавшая редкой красотой и умом, получила блестящее образование, изучив произведения лучших античных философов и ученых.

Юноши из самых именитых семейств империи искали руки прекрасной Екатерины, но ни один из них не стал ее избранником. Она объявила родителям, что согласна выйти замуж лишь за того, кто превзойдет ее в знатности, богатстве, красоте и мудрости.

В христианство Екатерину обратил сирийский монах; по преданию, после крещения ей во сне явился Иисус Христос и вручил обручальное кольцо.

Святую Екатерину считали покровительницей брака и замужества, а также помощницей беременных и рожениц.

В ночь на Екатерины девушки, мечтающие о замужестве, гадали на суженых, например, отламывали ветку яблони и клали под подушку, чтобы показался суженый.

Если же у девушки уже был парень на примете, она потихоньку брала у него какую-то вещь, а потом кругами катала вокруг нее каравай, веря, что этот обряд заставит молодца ходить кругами возле ее дома.

Что нельзя делать в день Екатерины

Вся пища должна быть постной, избегайте мясных и молочных блюд и не пейте алкоголь. Следует отказаться от физического труда, уборки, стирки, ремонта, рукоделия. Нельзя разжигать костры и камины.

Главные приметы этого дня

Если в этот день холодно - будет суровая зима

Если теплая погода - морозы ударят только на Варварин день

Круги вокруг месяца - будет холодная погода.

Солнечные лучи пучками устремляются вверх - скоро начнется вьюга.

Кто празднует именины

В этот день все Екатерины отмечают день ангела. Поздравьте их с именинами!