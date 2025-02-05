День святого Валентина-2025. Почему мы празднуем день влюбленных именно 14 февраля?

История Дня святого Валентина: происхождение и традиции

День святого Валентина имеет древние корни, достигающие римских Луперкалий - праздника плодородия, который отмечали 15 февраля. Это был языческий обряд, во время которого приносили в жертву козлов, а их кожей били женщин, считая, что это способствует рождаемости.

Когда христианство начало вытеснять языческие традиции, папа Геласий I в V веке официально отменил Луперкалии и установил 14 февраля днем чествования святого Валентина.

Хотя первоначальный смысл этого праздника был религиозным, впоследствии он приобрел романтический смысл и стал символом любви. Впоследствии традиция распространилась по Европе, а затем и по всему миру, трансформируясь в современный праздник влюбленных.

Кто был святой Валентин

Точно неизвестно, кем именно был святой Валентин, ведь историки вспоминают нескольких мучеников с этим именем. Одна из самых популярных легенд рассказывает о римском священнике Валентине, который тайно венчал влюбленных, нарушая приказ императора Клавдия II, который запрещал брак солдатам. За это Валентина посадили в тюрьму и казнили 14 февраля.

Другая история связана с его заключением, во время которого он вылечил слепую дочь тюремного надзирателя Юлию. Перед казнью он написал ей письмо, подписав: "Твой Валентин". Это послание могло стать первой "валентинкой", а сам святой - покровителем влюбленных.

Статуя святого Валентина в церкви в Дублине (фото: Википедия)

Средневековье: закрепление романтических традиций

В средневековой Европе День святого Валентина постепенно ассоциировался с любовью. Считалось, что 14 февраля - день, когда птицы начинают искать себе пару.

Английский поэт Джеффри Чосер в 1375 году закрепил этот образ в своей поэме "Птичий парламент", где писал, что именно в этот день каждая птица выбирает себе пару. Позже Уильям Шекспир также романтизировал этот праздник в своих произведениях, способствуя популяризации традиции писать любовные записки.

Древнейшая сохранившаяся "валентинка" датируется 1415 годом и была написана герцогом Орлеанским своей жене, когда он находился в тюрьме. Со временем эта традиция распространилась среди всех слоев общества, способствуя формированию современных обычаев празднования.

Появление современных традиций: валентинки, шоколад и Купидон

В XVII веке в Европе стало модным дарить открытки и стихи любимым в День святого Валентина. Массовое производство "валентинок" началось в 1840-х годах, когда американка Эстер Хоуленд начала изготовление открыток с кружевом и лентами.

В 1861 году Ричард Кедбери создал первую коробку шоколадных конфет в форме сердца, положив начало еще одной традиции этого дня. Также образ Купидона - малыша с луком и стрелами - укоренился в культуре благодаря римской мифологии, где он изначально был известен как Эрос, бог любви.

Валентинка середины 19 века (фото: Википедия)

Как День святого Валентина празднуют сегодня

Сегодня День святого Валентина празднуют во многих странах мира. В этот день влюбленные обмениваются валентинками, цветами, подарками и шоколадом. Кроме романтических традиций, в некоторых странах праздник также посвящен дружбе.

Например, в Финляндии и Эстонии 14 февраля отмечают День друзей. В Японии женщины дарят шоколад мужчинам, а ровно через месяц, 14 марта, в ответ мужчины дарят подарки женщинам на так называемый "Белый день".

В Южной Корее празднование еще масштабнее - 14 февраля женщины дарят шоколад мужчинам, 14 марта мужчины отвечают подарками, а 14 апреля, в "Черный день", те, кто не получил подарков, собираются вместе и едят черную лапшу.

Хотя День святого Валентина часто критикуют за коммерциализацию, его символика продолжает вдохновлять людей на выражение своих чувств, делая этот день особенным для всех влюбленных.

Современные валентинки в витрине магазина в Британии (фото: Википедия)