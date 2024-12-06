День святого Николая 2024: важные запреты, приметы и традиции

Традиции Дня святого Николая

Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, считают защитником от несчастья и неудачи. По историям из церковных книг Николай родился 15 марта 2017 года в римском городке Патари.

С детства святой был религиозным, поэтому в юношестве продолжил обучение в Мире, где рукоположился на епископа. Семья Николая была состоятельна - после смерти Святому осталось огромное наследие, которое он раздал людям в затруднительном положении. Кроме того, Николай мог исцелять своими молитвами.

Поэтому в этот день в молитвах к святому Николаю просят здоровья, защиты и помощи. В 6 декабря идет Рождественский пост, запреты которого касаются праздничного меню. В частности, нельзя готовить блюда с использованием яиц, мяса и молочных продуктов.

В этот день наши предки варили пиво, а затем угощали гостей, пели народные песни зимнего обрядового цикла. В канун праздника выпекали медовое печенье, "миколайчики", которым угощали детей. Кстати, в выпечке были яйца, но, поскольку для детей было смягчение поста, малыши охотно угощались вкусностями.

Однако самый главный обычай дня Святого Николая - нахождение подарков детьми. По легендам Николай приносит подарок ночью и кладет его под подушку. Если ребенок был послушным весь год, он получал вкусности или игрушку, а если озорной - лозинку или уголь. Этот обычай, вероятно, происходит из Германии и несколько отличается в разных странах.

Кроме этого, ныне часто посещают так называемые резиденции святого Николая - тематические площадки, где дети могут пройти квест, поучаствовать в мастер-классе или получить сладости от святого Николая.

Что нельзя делать на Николая

В День святого Николая стоит отдохнуть от домашних дел: нельзя стирать, мыть посуду или убирать. Также 6 декабря не стоит вышивать, шить или вязать.

Один из самых главных запретов Дня святого Николая - не одалживать у кого-то средства. В этом случае может уйти удача. А вот свои долги, напротив, 6 декабря нужно возвращать. Кроме этого, несмотря на традицию дарить подарки, следует помнить, что подарок должен быть не только приятным, но и полезным, способствовать духовному развитию.

Приметы Дня святого Николая

Если на Николая иней на деревьях - в следующем году будут хорошие урожаи разных культур

6 декабря день морозный, но светит солнце - урожай может быть хуже

Сегодня выпало много снега - такой высоты вырастет трава летом. Если в день святого Николая снега нет - лето будет жарким.

У кого сегодня день ангела

6 декабря по новому стилю день ангела отмечают владельцы таких имен: Николай, Максим.

К тому же по старому стилю в День святого Николая именины у людей со следующими именами: Борис, Алексей, Макар, Григорий, Иван, Александр.