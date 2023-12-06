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День святого Николая 2023: главные запреты, традиции и приметы

Среда 06 декабря 2023 06:00
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День святого Николая 2023: главные запреты, традиции и приметы День святого Николая по новому стилю - 6 декабря (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

6 декабря в Украине по новому календарю отмечают день святого Николая. Чудотворец считается покровителем в первую очередь детей.

О том, что можно и категорично нельзя делать в этот праздник, приметы и традиции, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

Традиции в День Святого Николая

Николая считают помощником, источником духовной поддержки, защитником и спасителем от несправедливости и неудач. Этот день очень силен энергетически, поэтому правильно проведённый обряд и произнесенная молитва способны творить чудеса.

В этот день принято устраивать праздник, и накрывать стол. Детям дарят подарки – чаще сладости. Готовить нужно многое, чтобы гости остались сытыми и довольными. Обычно малыши находят подарки под подушкой.

Этот день приходится на Рождественский пост, то и меню должно отвечать - нельзя употреблять молочные, мясные продукты и яйца. Для такого случая подойдут овощные и фруктовые салаты, можно подать наваристую уху или пирог с рыбой, вареники с грибами. Из напитков можно подавать кисели и компоты.

Ранее было принято также потчевать гостей пивом, причем напиток делали сами, и у каждой хозяйки был свой рецепт.

Праздник Николая пришел к нам еще в одиннадцатом столетии во времена князя Всеволода Ярославича. Говорят, что Николай в канун праздника весь день выпекает звездочки в подарок детям. Однако, попадая в мешок к Николаю, они превращаются и становятся похожими на своего мастера.

Что нельзя делать в этот праздник

В День святого Николая нужно отложить всю домашнюю работу: нельзя убирать, стирать, шить, вязать, прясть, вышивать.

Также сегодня нельзя давать деньги взаймы, иначе удача может отвлечься, а вот собственные долги нужно отдавать, потому что это к деньгам в будущем году.

Согласно еще одной примете, в этот день нельзя брать в руки ножницы.

Главные приметы на праздник

  • смотрели, каков сегодня день: сколько снега выпало до Николая, столько в мае будет травы;
  • иней на деревьях – до богатого урожая в следующем году;
  • какая погода на зимнего Николая, таким будет и день весеннего (9 мая);
  • солнечный и морозный день – в следующем году ждите плохого урожая;

Сегодня день Ангела отмечает Николай и Максим.

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