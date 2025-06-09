День Святого Духа 2025: что нельзя делать на этот праздник, народные приметы

9 июня православные христиане в Украине по новому стилю празднуют День Святого Духа, который отмечается на второй день после Троицы. До конца года остается 205 дней.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 9 июня и у кого День ангела.
В книге "Деяния святых апостолов" описано событие, которое произошло на Пятидесятый день после Пасхи - именно тогда апостолы получили Святого Духа.
Это произошло в Иерусалиме, в Сионской горнице, где ученики Иисуса ежедневно молились. Вдруг в помещении послышался громкий шум, похожий на порывы сильного ветра, и на каждого из присутствующих сошел Святой Дух в виде огненных языков.
После этого апостолы получили чрезвычайные способности - они начали исцелять людей, говорить на разных языках и пророчествовать. Бог даровал им эти особые умения, чтобы они могли свободно путешествовать по разным странам и нести людям Благую Весть.
Не стоит 24 июня заниматься любым физическим трудом, особенно тяжелой работой в поле, на огороде или дома. В этот день земля "беременна" урожаем, поэтому вмешательство в ее покой считалось неуместным и даже вредным для будущих плодов.
Также под запретом любые хлопоты по хозяйству. Наши предки верили, что активный труд в этот день может навлечь неурожай или болезни.
В День Святого Духа запрещалось посещать кладбища, ведь этот день не для траура, а для прославления Божьей благодати. Поминовение усопших откладывали на специальные дни, в частности на Родительскую субботу.
Не разрешалось употреблять алкогольные напитки, даже в небольших количествах. Хотя пост в этот день не обязателен, однако веселье с вином считались неуместными.
Нельзя было ругаться, ссориться или желать зла другим, ведь каждое злое слово в этот день могло иметь особенно тяжелые последствия. В народе верили, что плохие мысли и проклятия вернутся к тому, кто их произнес.
В древности этот день почитали как праздник, посвященный Земле, растительности и зелени. Именно с него начинался период Русальной недели, поэтому люди проявляли уважение к русалкам и духам, которые, по верованиям, жили в воде, лугах и лесах.
Существовали легенды, согласно которым русалками становились девушки, рано умершие, не успев выйти замуж. Чтобы умилостивить этих существ и избежать их гнева, на берегах рек оставляли одежду, полотенца или лоскуты ткани как дары.
Очень уважительно относились к деревьям, источникам и колодцам - воду освящали, а собранные в это время травы использовали для исцеления, потому что считалось, что именно сейчас они имеют особую силу.
Утром люди старались умыться родниковой или колодезной водой, чтобы смыть с себя все плохое - болезни, тревоги и неудачи. В церковь несли березовые веточки, которые после освящения становились мощным оберегом, защищавшим дом от беды и нечистой силы.
9 июня День ангела отмечают:
Людям, которые родились 9 июня, талисманом служит янтарь. Этот камень известен как сильный природный целитель. Он обладает способностью бороться с бактериями, снимать воспаление и выводить токсины из организма.
Вас может заинтересовать
При подготовке материала использовались источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Traditions.in.ua, Википедия.