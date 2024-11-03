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День Солнца и большой удачи. Назван цвет воскресенья, который поможет сорвать с неба все звезды

Какой цвет принесет счастье 3 ноября (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

В воскресенье, 3 ноября, наступит благоприятное время для амбициозных людей, верящих в свои силы. День Солнца и успеха может многих приятно удивить.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева назвала главный цвет в этот день и дала полный прогноз на воскресенье.

Прогноз астропогоды на 3 ноября

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, стоматологических вмешательств. Не желательно давать обещания. Избегайте сексуальных развлечений. Возможны хирургические вмешательства и посещение парикмахерской", - рассказала Соловьева.

"Удача будет на стороне тех, кто глубоко верит в свой успех. Наступает день активных действий, борьбы, соревнований, расширения, освобождения от негативных эмоций, неуважения к себе и окружающим, время преодоления своих нежелательных качеств. Пассивность может привести к развитию мнительности, подозрительности и коварства", - добавила она.

Также астролог предупредила, что неиспользованная энергия может навредить здоровью. 3 ноября наступает период раскаяния, прощения и исправления ошибок. В этот день следует выполнять просьбы окружающих.

Гороскоп на 3 ноября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на воскресенье

"3 ноября - день Солнца, отвечающего за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности", - рассказала эксперт.

Из-за общего фона суток она не советует начинать новые дела, касающиеся действия дневного светила: досуг с детьми, разнообразные развлекательные и азартные игры, выступления перед аудиторией, романтические приключения.

Впрочем, можно посещать концерты, шоу, представления. Также стоит посвятить время собственным увлечениям, творчеству.

"Для усиления солнечной энергии используйте в одежде оранжевый, золотистый, желтый цвета, носите украшения из золота и полакомьтесь кусочками апельсина. Классический цветок Солнца - подсолнух, символ которого также будет уместно применить в этот день. Повысят энергии короля планет изображения короля животных - величественного льва", - советует Соловьева.

К слову, ранее мы уже рассказывали, что в жизни трех знаков Зодиака начинается особый период.

Кроме того, недавно стало известно, какие знаки Зодиака привлекают внимание всех вокруг.

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