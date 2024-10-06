День Солнца и кардинальных перемен. Астролог назвала три цвета, которые принесут неудачи 6 октября

В это воскресенье, 6 октября, наступает день Солнца. Не все планы могут принести успех, но у многих появится шанс на перемены.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева составила подробный прогноз на воскресенье и рассказала, какие цвета могут отпугнуть успех.
"Действует сочетание Солнца, которое отвечает за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности, с Черной Луной", - рассказала Соловьева .
"Точным этот аспект был 3 октября. Но период до 6 октября включительно не рекомендуется для важных дел в какой-либо сфере. Неблагоприятное время для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещение парикмахерской", - добавила она.
6 октября - день выбора цели, верности принципам, трансформации, усвоения информации и новых знаний. Поэтому в это воскресенье следует активно проявлять положительные эмоции и чувства, отстаивать идеалы, принципы, убеждения.
"Творческий день, когда можно планировать, анализировать, корректировать кардинальные изменения в жизни, связанные с перспективами и возможностями в личной и социальной жизни. Все начатое в этот день должно получить свою завершенность. Время для больших усилий и коллективного труда", - отметила эксперт.
Гороскоп на 6 октября (иллюстрация: freepik.com)
6 октября - день Солнца. Из-за общего фона суток лучше не начинать новые дела, касающихся действия дневного светила: досуга с детьми, разнообразных развлекательных и азартных игр, выступлений перед аудиторией, романтических приключений.
Можно посещать концерты, шоу, представления. Посвятите время своему хобби и любому творчеству.
"Лучше не использовать в одежде оранжевый, золотистый, желтый цвета, символы подсолнуха и льва, не носить украшения из золота и не злоупотреблять апельсинами. Также не нужно использовать классические символы Солнца", - посоветовала астролог.
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