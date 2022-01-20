У Києві на День Соборності збудують "живий ланцюг": програма заходів
День Соборності щорічної відзначається 22 січня. З нагоди свята в Києві заплановані різні заходи, виставки, акції і т. д.
План заходів затвердила КМДА.
22 січня до пам'ятників Т.Г. Шевченка та м. с. Грушевському урочисто покладуть квіти.
Також 22 січня у місті пройде акція "живий ланцюг Соборності", яка відбудеться на мосту Патона.
21-22 січня по всіх районах Києва пройдуть урочистості з нагоди Дня Соборності України.
До 25 січня кияни та гості столиці можуть відвідати книжкову виставку "Соборна Україна: від ідеї до життя", яка пройде в міській спеціалізованій молодіжній бібліотеці "Молода гвардія".
20 січня у публічній бібліотеці імені Лесі Українки для дорослих проходить лекція "День Соборності України".
Також 20 січня у Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця" можна відвідати фотовиставку "Україна - єдина!".
21 січня в Центральній бібліотеці ім. Т. Г. Шевченко для дітей проведуть годину державності "Нам берегти тебе, Соборну і Єдину".
22 січня Релігійні громади столиці проводитимуть молебні за єдність української держави.
Со 17 по 22 січня у навчальних закладах Києва пройдуть тематичні уроки, зустрічі, екскурсії, акції і т. д.
21 січня у Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця" пройде літературно-музична композиція "Соборна країна навіки єдина!".
З 18 по 22 січня пройде міський етап всеукраїнського фотоконкурсу "Україна - це ми!".
21 січня у музеї "Становлення української нації" відбудеться захід "Соборна Україна - моя гідність".
З 21 січня по 6 лютого у читальному залі Державного архіву проходитиме виставка архівних документів.
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