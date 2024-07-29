RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

День Сил специальных операций ВСУ 2024: как поздравить близких

День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня в Украине отмечают День сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Это одно из самых молодых подразделений в составе ВСУ, бойцы которого часто выполняют самые опасные задачи.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как красиво поздравить близких и родных с профессиональным праздником.

История праздника

В 2007 году было создано Управление сил специальных операций как структурное подразделение Генерального штаба Вооруженных сил Украины, которое функционировало до 2012 года. В июле 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который установил 29 июля Днем Сил специальных операций ВСУ.

Этот праздник создан для чествования национальных военных традиций и подчеркивания важной роли ССО в обеспечении обороноспособности государства.

Сегодня Силы специальных операций являются одной из самых современных составляющих ВСУ, выполняя самые таинственные и сложные миссии, о которых часто становится известно только в целом или через значительное время.

Приветствие в прозе

Поздравляю с Днем ССО ВСУ! Желаю крепкого здоровья, стального духа и непоколебимой веры в победу. Вы - гордость Украины!

***

В этот праздничный день хочу пожелать вам безграничной силы, мужества и удачных операций. Спасибо за вашу преданность и защиту нашей страны!

***

С Днем Сил специальных операций ВСУ! Пусть каждый день приносит новые победы, а дома всегда царит мир и тепло. Вы - наши герои, наша надежда и гордость!

***

Прими мои приветствия и пожелания успехов в твоей сложной и опасной работе. Пусть тебя охраняет ангел-хранитель, пусть будет меньше боевых тревог! Желаю тебе крепкого здоровья, настоящей мужской дружбы, семейного тепла и счастья!

***

Поздравляю тебя с Днем ССО ВСУ, и желаю тебе безграничных успехов, достатка и большого везения: в работе, на службе и в жизни в целом!

***

Дорогие воины Сил специальных операций! Поздравляем вас с профессиональным праздником! Ваша работа - это настоящий подвиг, огромная ответственность и безграничная любовь к родной земле. Благодарим вас за отвагу и самопожертвование. Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Стихи для защитников

Ви виконуєте майже нездійсненні завдання,
На вас обрушуються нелюдські випробування,
Але з труднощами ви справляєтеся завжди,
Такими героями пишаємося ми.
Сьогодні день ССО, вітаємо,
Всього найкращого вам від душі бажаємо,
Витримки, удачі вам, терпіння,
І завжди відмінного настрою.

***

Ви ризикуєте життям в ім’я спокою країни,
Ви надійні і вірні України сини,
Нехай мирною буде служба завжди,
Всіх благ вам, успіхів, сімейної гармонії та теплоти.

***

Кожен ваш день - це подвигів низка,
Ваша служба і небезпечна і важка,
Всі перепони ви здолаєте на раз, два,
Такими синами пишається країна.
З днем ССО вас привітати поспішаємо,
Величезних успіхів і везіння побажати хочемо,
Бажаємо, щоб ніщо вас не засмучувало,
Що на вашу честь завжди гімни звучали.

***

Відважних, доблесних захисників України,
Сьогодні вшановуємо з радістю ми,
Бажаємо життя довгого і удачі,
І везіння простого на додачу.

Сьогодні день ССО, вітаємо,
Кар’єрного росту вам щиро бажаємо,
Завжди будьте у відмінній формі,
І щоб в сім’ї завжди все було в нормі.

Как поздравить родных с Днем ССО Украины (открытки: sogodnisvyato.com.ua)

Раньше мы публиковали почему в церкви во время молитвы хочется зевать.

Также узнайте, в какие дни следует менять постельное белье, чтобы привлечь удачу и счастье в вашу жизнь.

При написании материала были использованы источники: сайт Верховной Рады Украины, Министерства обороны Украины, "Вітання", Википедия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Праздники