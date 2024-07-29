День Сил специальных операций ВСУ 2024: как поздравить близких

История праздника

В 2007 году было создано Управление сил специальных операций как структурное подразделение Генерального штаба Вооруженных сил Украины, которое функционировало до 2012 года. В июле 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который установил 29 июля Днем Сил специальных операций ВСУ.

Этот праздник создан для чествования национальных военных традиций и подчеркивания важной роли ССО в обеспечении обороноспособности государства.

Сегодня Силы специальных операций являются одной из самых современных составляющих ВСУ, выполняя самые таинственные и сложные миссии, о которых часто становится известно только в целом или через значительное время.

Приветствие в прозе

Поздравляю с Днем ССО ВСУ! Желаю крепкого здоровья, стального духа и непоколебимой веры в победу. Вы - гордость Украины!

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В этот праздничный день хочу пожелать вам безграничной силы, мужества и удачных операций. Спасибо за вашу преданность и защиту нашей страны!

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С Днем Сил специальных операций ВСУ! Пусть каждый день приносит новые победы, а дома всегда царит мир и тепло. Вы - наши герои, наша надежда и гордость!

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Прими мои приветствия и пожелания успехов в твоей сложной и опасной работе. Пусть тебя охраняет ангел-хранитель, пусть будет меньше боевых тревог! Желаю тебе крепкого здоровья, настоящей мужской дружбы, семейного тепла и счастья!

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Поздравляю тебя с Днем ССО ВСУ, и желаю тебе безграничных успехов, достатка и большого везения: в работе, на службе и в жизни в целом!

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Дорогие воины Сил специальных операций! Поздравляем вас с профессиональным праздником! Ваша работа - это настоящий подвиг, огромная ответственность и безграничная любовь к родной земле. Благодарим вас за отвагу и самопожертвование. Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Стихи для защитников

Ви виконуєте майже нездійсненні завдання,

На вас обрушуються нелюдські випробування,

Але з труднощами ви справляєтеся завжди,

Такими героями пишаємося ми.

Сьогодні день ССО, вітаємо,

Всього найкращого вам від душі бажаємо,

Витримки, удачі вам, терпіння,

І завжди відмінного настрою.

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Ви ризикуєте життям в ім’я спокою країни,

Ви надійні і вірні України сини,

Нехай мирною буде служба завжди,

Всіх благ вам, успіхів, сімейної гармонії та теплоти.

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Кожен ваш день - це подвигів низка,

Ваша служба і небезпечна і важка,

Всі перепони ви здолаєте на раз, два,

Такими синами пишається країна.

З днем ССО вас привітати поспішаємо,

Величезних успіхів і везіння побажати хочемо,

Бажаємо, щоб ніщо вас не засмучувало,

Що на вашу честь завжди гімни звучали.

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Відважних, доблесних захисників України,

Сьогодні вшановуємо з радістю ми,

Бажаємо життя довгого і удачі,

І везіння простого на додачу.

Сьогодні день ССО, вітаємо,

Кар’єрного росту вам щиро бажаємо,

Завжди будьте у відмінній формі,

І щоб в сім’ї завжди все було в нормі.

Как поздравить родных с Днем ССО Украины (открытки: sogodnisvyato.com.ua)