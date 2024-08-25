День шахтера 2024: история праздника и хорошие поздравления для родных и близких

День шахтера 2024 - это особое время чествования тех, кто ежедневно рискует своей жизнью ради благосостояния страны.

История праздника

День шахтера впервые был установлен в Советском Союзе в честь рекорда Алексея Стаханова, в ночь с 30 на 31 августа 1935 года добывшего 102 тонны угля в смену. Это достижение явилось основой стахановского движения, направленного на повышение производительности труда.

Праздник был официально утвержден 10 сентября 1947 г. по инициативе министров угольной промышленности СССР. После распада Советского Союза День шахтера продолжили отмечать в Украине, где 16 августа 1993 г. Указом Президента праздник был установлен на последнее воскресенье августа.

В городах с развитой шахтерской инфраструктурой, как Донецк и Горловка, в этот день также празднуется День города.

Как красиво поздравить с Днем Независимости Украины (изображение: sogodnisvyato.com.ua)

Приветствие в прозе

Искренние поздравления с профессиональным праздником! Вы вносите весомый вклад в обеспечение энергетической безопасности нашей страны, несмотря на все трудности. Пусть вера в Победу будет вашей опорой, а удача сопровождает каждый ваш шаг!

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Поздравляю всех, кто ежедневно прилагает усилия для добычи угля, с Днем шахтера! Ваша отвага и настойчивость в сегодняшнем дне является примером для всех нас. Желаю вам здоровья, благополучия и мира на нашей земле.

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Примите мои искренние поздравления по случаю вашего профессионального праздника! Шахтерский труд требует силы и мужества, и вы достойно выполняете эту важную миссию. Пусть каждый ваш рабочий день будет безопасным, а каждая тонна угля – символ нашей стойкости.

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Дорогой отец, с Днем шахтера! Пусть Ангел Хранитель всегда оберегает тебя в глубинах земли. Твой труд – это пример мужества и преданности. Мы гордимся тобой и молимся о твоей безопасности каждый день.

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С Днем шахтера! Пусть ваши руки всегда будут крепкими, а сердце – полно веры. Желаю, чтобы каждый спуск сопровождался успешным подъемом, а ваш труд приносил мир и благополучие родной земле.

Красивые поздравления с Днем Независимости Украины (изображение: sogodnisvyato.com.ua)

Приветствие в стихах

За столом сидить родина,

Гарна нині в нас причина,

Шахтарів усіх вітаєм,

І здоров’я всім бажаєм!

Щоб праця в радість вам була,

Щоб шахта прокормить змогла,

Щоб на роботі цінували,

І преміальні вам давали!

***

Повагу, славу і пошану,

Ти заслужив, шахтар, давно,

І серед всіх людей по праву

Ти маєш жити, як в кіно!

Нехай тебе щастя, як дощ обливає,

Нехай тебе радість завжди зустрічає,

Нехай завжди любить, хто милий тобі,

Цього я бажаю тобі від душі.

***

Шахтарів я всіх вітаю,

І бажаю їм добра,

Більше світлого бажаю,

Де вугілля й чорнота!