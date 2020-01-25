День народження Зеленського: як змінювався наймолодший президент України

Володимир Зеленський 25 січня відзначає свій 42-й день народження. Це перший день народження Зеленського на посаді глави держави. Сьогодні Зеленський буде приймати поздоровлення не тільки від рідних і близьких, але і від інших світових лідерів.

Зеленський народився 25 січня 1978 року в Кривому Розі Дніпропетровської області. В школу пішов у 8 років.

Володимир Зеленський (фото з відкритих джерел)

З 1995 по 2000 рік навчався в Київському національному економічному університеті за спеціальністю "Правознавство", де здобув кваліфікацію юриста.

Володимир Зеленський (фото з відкритих джерел)

У 1997 році після того, як команда "Запоріжжя - Кривий Ріг - Транзит" стала чемпіоном Вищої ліги КВК, Зеленський разом друзями створили команду "95-й квартал". При цьому Зеленський був актором, сценаристом і художнім керівником команди.

Володимир Зеленський (фото з відкритих джерел)

У 2003 році "95-й квартал" йде з КВК і домагається грандіозного успіху не тільки в Україні, але й за межами країни. У цьому ж році Володимир Зеленський одружився.

Весілля Володимира Зеленського (фото з відкритих джерел)

Через рік після весілля в 2004 році у Володимира та Олени народилася дочка Олександра, а в 2013 році на світ з'явився його син Кирило, якому Зеленський недавно купував подарунок в магазині іграшок.

Володимир Зеленський з сім'єю (фото з відкритих джерел)

Зеленський був ведучим кулінарного шоу "Містер Кук". При цьому всі свої доходи він вкладав у телешоу "Вечірній квартал", яке вийшло 2005 року на телеканалі "Інтер", і було дуже рейтинговим.

У 2006 році був учасником шоу "Танці з зірками". Його партнеркою була чемпіонка світу з латиноамериканських танців Олена Шоптенко. При цьому їх пара здобула перемогу, яка змогла обійти Влада Яму та Наталю Могилевську.

Володимир Зеленський на шоу Танці з зірками (відео: YouTube)

Через деякий час "95-й квартал" перетворився в "Студію Квартал-95", яка випустила безліч популярних проектів, серед яких "Вечірній квартал", "Бійцівський клуб", "Україно, вставай!".

У складі "Студії Квартал-95" Зеленський давав концерти в зоні проведення АТО на Донбасі і жертвував гроші на потреби українських військових. Через це в 2015 році в Росії проти нього порушили кримінальну справу.

Зеленський з "квартальниками" відвідав воїнів ЗСУ на Донбасі (фото з соцмереж)

Зеленський стежить за собою, і часто займається в тренажерному залі, або бігом на вулиці.

Володимир Зеленський в тренажерному залі (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

20 травня 2019 року Володимир Зеленський офіційно став президентом України, прийнявши присягу.

Зеленський на інавгурації (фото: Уніан)