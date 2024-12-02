День пробуждения интуиции. Астропрогноз на 2 декабря, какой цвет станет "магнитом" для успеха

Прогноз астропогоды на 2 декабря

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской, дальних поездок и путешествий", - предупредила Соловьева.

Кроме этого, не забывайте о ретроградности Меркурия. Поэтому не планируйте на этот день важные дела и переговоры. Но это не все. В теневом ретро периоде будет еще и Марс.

Поэтому не стоит начинать новые дела, отправляться в поездки и перегружать себя на работе.

"Можно продолжать планировать, разрабатывать стратегии, тактики, накапливать силы. В этот период обостряется интуиция: по ощущениям можно легче, чем обычно, определить, с кем следует общаться, а с кем нет, какая пища полезна, а какая - нет", - советует астролог.

"Проявите щедрость: делайте подарки, занимайтесь благотворительностью. Можно давать деньги взаймы", - добавила она.

Гороскоп на 2 декабря (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на понедельник

2 декабря - день Луны, отвечающей за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость. Ее влияние также основано на родительском инстинкте, умении беспокоиться о других и успокаивать.

"До 17:49 Луна будет в Стрельце, этот период благоприятен для тех, чья деятельность связана с законодательством и правом, юриспруденцией и внешней политикой, педагогикой и коммерцией, наукой и всем, что имеет иностранное происхождение", - отметила Соловьева.

"А с 17:49 до 23:09 Луна будет без курса, поэтому на это время лучше не назначать дела, связанные со сферами ответственности ночного светила. Сбалансируйте энергию Луны белым цветом, серебром, употреблением молочных продуктов, отдыхом у водоема", - резюмировала она.