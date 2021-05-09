День перемоги над нацизмом 9 травня: яскраві привітання у листівках і віршах з великим святом

Привітання з цією важливою подією у віршах, листівках, картинках і прозі, які ми зібрали для вас, допоможуть привітати ветеранів, рідних і близьких, друзів і колег.

Привітання з 9 травня в День Перемоги над нацизмом у листівках, прозі та віршах

Квіти - на граніті, на броні.

Сонце усміхається мені.

Поруч з ветеранами стою,

Наче клятву пам’яті даю.

Ветерани в світлій сивині

А на грудях сяють ордени.

Пам'ять серця…

Пам'ять сивини…

Пам'ять тих, що

Не прийшли з війни,

Пам'ять - наче квіти на броні…

Сонце усміхається мені.

***

Вже стільки років, стільки зим,

Як відійшла війна кривава,

Вони ж лежать на полі слави,

Уклін вам, мертвим і живим!

Спасибі вам, сивоголові,

Вітчизни-матері сини!

Немає правди у війни,

Бо правда - в мирі та любові!

***

***

Яку війну, які шляхи-дороги

Пройшли колись ви!.. Шана - на віки!

Спасибі, рідні, вам за Перемогу,

Низький уклін, шановні вояки!

***

З Днем перемоги над нацизмом! Бажаю, щоб на нашій планеті був мир і спокій, а в наших серцях - надія і радість. І нехай великі подвиги наших дідів не будуть забуті. Бажаю здоров'я, любові, щастя і яскравих фарб життя!

***

***

І живуть у пам’яті народу

Його вірні дочки і сини,

Ті, що не вернулися з походів

Грізної, великої війни.

Їх життя, їх помисли високі,

Котрим не судилось розцвісти,

Закликають мир ясний і спокій,

Як зіницю ока, берегти.

***

Ми завжди пам'ятаємо про вас -

Над нами спокій неба чистий.

З Днем перемоги раді привітати вас

В момент такий цей урочистий!

***

День, коли слів не вистачає та емоції переповнюють до сліз, коли серце стискається при згадці про великі події, про Велику Перемогу! Хочеться побажати світлого спокійного неба і щоб пам'ять зберігала важливість цього дня!

***

***

Це святе травневе свято

Треба серцем відчувати!

Придивись: в старих солдат

Сльози радощів блищать!

Хай завжди в усьому світі

Буде мир і щастя дітям,

Бо народжені вони

Для життя, а не війни.

***

Вітаю з цим великим і радісним днем - з Днем Перемоги. Бажаю, щоб завжди у твоєму житті був мир і достаток, щоб близькі посміхалися і не хворіли, щоб серце твоє пам'ятало ту історію і пишалося подвигами дідів. Щастя і травневих теплих надій.

***

***

Довгождана Перемога

Нас високо підняла,

Показала нам дорогу

І надію нам дала.

Темні сили ми розбили,

І здолали страшний гніт,

Перемога нам відкрила

Гарний і яскравий світ.

Спрямувала наші сили

На війну супроти зла,

Щоб росла і багатіла

Наша рідная земля.

***

Від щирого серця вітаю З Днем Перемоги і хочу побажати жити щасливо на цій планеті, зберігаючи в серці гордість і подяку за мир і спокій. Нехай не буде місця для війни, нехай кожен світанок приносить тільки радість і любов!

***