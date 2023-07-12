День Петра и Павла 2023: лучшие поздравления в стихах и прозе

Поздравления с праздником в прозе

Сердечные поздравления с праздником великих апостолов Петра и Павла! Пусть их несокрушимая вера и неутомимый труд будут примером для нас всех. Желаю крепкого здоровья, Божьей опеки и безграничной любви. Пусть твоя жизнь будет наполнена светом веры, а сердце никогда не испытывает горя!

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Прими мои самые теплые поздравления с Днем святых Петра и Павла! Пусть эти великие святые оберегают твой дом, а их благодать наполняет твою жизнь миром и счастьем. Желаю тебе мудрости и любви, чтобы независимо от жизненных обстоятельств всегда удавалось находить в себе силы идти вперед!

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С праздником апостолов Петра и Павла! Пусть они оберегают тебя от всех жизненных бурь, наполняют сердце спокойствием и любовью, а душу — несокрушимой верой. Желаю тебе здоровья, радости, мира и гармонии в семье!

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Поздравляю с Днем апостолов Петра и Павла! Желаю веры, побеждающей любые препятствия, надежды, которая не знает разочарований, и любви, что не имеет границ. Пусть будет с тобой Божья благодать и апостольская мудрость, а жизнь будет наполнена радостью и счастьем!

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Я желаю мира в доме, чтобы обходили Вас все несчастья, проблемы и неурядицы. Пусть нервы будут спокойными, а дни наполняются счастьем и улыбками. Пусть ангелы охраняют Вас и близких от дурного языка и злых помыслов. С праздником!

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В день апостолов Петра и Павла желаем вам здоровья, добра и смирения. Святые покровители дадут вам светлую надежду и защиту от любой беды.

Поздравления в стихах

В светлый день Петра и Павла

Пожелания прими

Мудрым быть, в решеньях правым.

Дружно с близкими живи.

Пусть святые направляют

По дорогам непростым.

Пусть сомненья не терзают.

Счастья, мира, доброты!

***

В день святых Петра и Павла

Пожелаю счастья в дом,

Благодать чтоб согревала,

Везло сказочно во всем!

Пусть заботливо святые

И тебя, и близких всех

Берегут всевышней силой,

Чтобы жизнь не пачкал грех!

***

Пусть сопутствует удача,

И Господь пусть помогает.

С Днем святых Петра и Павла

От души вас поздравляю.

Пусть глаза ваши сияют,

А в душе любовь живет,

Вера сердце заполняет,

И здоровье пусть цветет.

***

День Петра и Павла

Пускай научит главному:

Терпеньем мудрым запастись,

Впустить добро и веру в жизнь.

Пускай апостолы поют

И благодать тебе несут!

***

В день Петра и Павла, я желаю тепла,

Вдохновения, радости, счастья!

Будут рядом друзья, процветает семья,

Чтоб души не коснулось ненастье!