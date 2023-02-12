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День памяти Трех Святых: что нельзя делать, чтобы не привлечь беду

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Воскресенье 12 февраля 2023 06:14
День памяти Трех Святых: что нельзя делать, чтобы не привлечь беду 12 февраля - праздник Трех Святых (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

12 февраля христиане чтят память Трех Святых, в число которых входят Василий Великий Кесарийский, Григорий Богослов Назианзин и Иоанн Златоустый. Иначе праздник также называется "Трисвятие".

Во что верили наши предки и какие запреты не нарушали - читайте ниже в материале Styler.

История праздника

В список Трех Святых входят Василий Великий Кесарийский, Григорий Богослов Назианзин и Иоанн Златоуст. Перед тем, как появиться, касаемо праздника вели жаркие споры, кто из святых самый важный. Не придя к общему выводу, их стали считать равными.

Интересно, что у каждого из святых есть свой день памяти, которые по календарю были чуть раньше. Например, 14 января - день Василия, 7 февраля - день Григория Богослова, а 9 февраля - Иоанна Златоуста.

Все святые имеют схожую жизненную историю. Они родились в семьях христиан, а позже начали служить Богу.

Василий Великий был архиепископом Кесарии Каппадокийской, церковным писателем и богословом. Вместе с Григорием Богословом он был каппадокийским Отцом Церкви. Иоанн Златоуст и Григорий Богослов были архиепископами Константинопольскими, а также богословами.

День памяти Трех Святых: что нельзя делать, чтобы не привлечь беду

Икона Трех Святых (фото: commons.wikimedia.org)

Что нельзя делать 12 февраля

  • Нельзя ревновать и злиться.
  • Нельзя стирать, прясть пряжу и вязать.
  • Поругавшиеся люди должны обязательно помириться, иначе так и весь год будут враждовать.
  • Не стоит подковывать лошадей, потому что ноги и руки будут болеть.
  • Сегодня лучше отказаться от похода в гости.
  • Нельзя ругать ребенка, потому что наоборот будет непослушным.

Традиции 12 февраля

12 февраля было принято посещать храм и молиться трем святителям. Также считалось, что у того, кто проведет 12 февраля со своей семьей и детьми, будет жить в мире целый год.

Девушки в эту дату очаровывают любимого. На день Трех святых совершали ритуал на мир в семье: на целый день выставляли старую обувь за порог.

Сегодня можно строить любые планы, они ведь точно будут удачными. Мужчинам стоит заняться уличной работой: она тоже будет легко складываться.

Народные приметы

  • Красная луна - к сильному ветру.
  • Поднялся ветер - к сырому году.
  • Деревья инеем укрылись - к теплу.
  • Подул северный ветер, а облаков нет - к сильному похолоданию.
  • Солнце в облако закатывается - к бурану.
  • Снегирь скрипит - к снегу, метели и слеты.

У кого день ангела 12 февраля

Сегодня свои именины отмечают Вольдемар, Владимир, Василий, Иван, Григорий, Максим, Степан, Петр, Федор, Пелагея.

Ранее мы рассказывали, что говорят в ВЦУ о переходе на новый календарь.

Читайте также, что означает переход на новый календарь и как изменятся даты праздников.

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