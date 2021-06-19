День батька в Україні в 2021 році: що потрібно знати про це свято

На офіційному рівні День батька почали відзначати з 2019 року. Президентським указом від 18 травня була встановлена дата свята – третя неділя червня. Раніше в Україні неофіційно вітали батьків одночасно з іншими країнами світу - у третю неділю вересня.

Як з'явився День батька

Це важливе свято зародилося понад 100 років тому в США. Місис Додд з міста Спокан запропонувала створити окреме свято для чоловіків, які піклуються про своїх дітей. Таким чином вона хотіла висловити подяку своєму батькові, який виростив шістьох дітей після смерті своєї дружини. Ідею схвалили спочатку в одному штаті, потім підхопили інші штати, а слідом і інші країни.

Варто відзначити, що День батька не скрізь відзначається в один і той же день. Є країни, де вшановують батьків восени, а є постійні дати – 20 або 21 червня. А ще є Всесвітній день батьків - його відзначають в третю неділю вересня.

Як відзначають День батька

Мета цього свята - створення і розвиток умов для зміцнення сімей і визнання ролі батьків у виховному процесі. Також це свято спрямоване на популяризацію сімейного способу життя, створення повних сімей та формування відповідальності батьків за життя своїх дітей.

Традиції святкування відрізняються в різних країнах, але в основному в цей день влаштовують сімейні пікніки, барбекю, діти відвідують батьків, дарують подарунки, проводяться сімейні трапези. На державному рівні – проводяться різні семінари, лекції, урочисті заходи з врученням нагород.