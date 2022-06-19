День батька 2022: красиві привітання та картинки для найрідніших

Зворушливі привітання

Від дружини

Вітаю з Днем батька і хочу побажати тобі завжди залишатися героєм для свого чада і справжнім прикладом мудрості, впевненості, мужності та честі! Нехай з кожним днем ​​батьківство дарує тобі відчуття важливості, необхідності, підтримки та любові!

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З Днем Батька! Бажаю завжди залишатися для своїх дітей справжнім прикладом сили, справедливості, честі, цілеспрямованості, мужності і відваги. Нехай кожен день дарує масу вражень і радісних миттєвостей в колі улюбленої сім’ї, нехай з дітьми ніколи не буде нудно, а тим більше - сумно. Здоров’я і впевненості, щастя і достатку!

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Від доньки

Татко, вітаю тебе з Днем батька! Бажаю тобі щастя, щоб життя було в радість і не з'їла рутина, щоб було здоров'я міцним, а серце – вічно молодим. Нехай доля частіше нагороджує за всі старання твої та завжди оберігає, що б не сталося, і де б не був ти. Бажаю, щоб удача завжди була тобі вірна, і була радісною кожну мить!

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Улюблений татусь, я вітаю тебе з Днем Батька. Тільки одна я знаю, якими ніжними і лагідними бувають твої мозолясті руки, коли ти обіймаєш і гладиш по голові. Тільки одна я знаю, скільки любові поміщається у твоєму великому серці. Я бажаю тобі великого здоров’я, щоб ти завжди залишався сильним, і я завжди змогла, як в дитинстві, посидіти у тебе на колінах і відчути, що ніхто в світі не зможе мене образити.

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Від сина

Тато, вітаю! Ти подарував життя, виховав і дав мені сили йти завжди вперед, ніколи не зраджуючи собі. Ти навчив мене усього того, що так важливо, навчив щиро любити, вірності дружбі, доброту і всепрощення. Я тебе дуже люблю і дякую небо, що воно вибрало саме тебе!

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Дорогий тато, вітаю тебе з Днем Батька! Ти справді заслуговуєш даного свята, і я хочу побажати тобі всього доброго, позитивного і найкращого. Бажаю сили, як у богатиря, щоб вистачало на всіх нас, міцного здоров’я, мішок щастя на додачу, цікавого відпочинку, позитивних емоцій в колі твоєї родини і нескінченного грошового запасу.

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Немає на світі сильнішої людини, мудрішої людини, відданішої людини, ніж батько. Це слово завжди вселяє впевненість у те, що тебе підтримають і зрозуміють, захистять і протягнуть руку, дадуть цінну пораду і допоможуть. З Днем Батька!

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Шановний і рідний батько! Я вітаю тебе зі святом! Ти був завжди поруч у важкі часи, коли це було так потрібно! Ти наш захист, опора! Бажаю тобі від щирого серця ніколи в житті не розчаровуватися в своїх дітях. Ти завжди будеш моїм прикладом для наслідування! Ми любимо тебе! Спасибі, що ти поруч!

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