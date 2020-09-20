День осіннього рівнодення 2020: чого остерігатися у високосний рік

День осіннього рівнодення настане 22 вересня о 16:30 за київським часом. Тривалість ночі буде такою ж, як дня, і далі день буде ставати все коротшим - аж до 22 грудня. Існує чимало заборон, прикмет і традицій дня. А ось астрологи кажуть, що цей день буде особливим у 2020 році.

Що потрібно знати про день осіннього рівнодення, і як його правильно провести - читайте в матеріалі Styler.

Вважається, що з цього дня починається справжня осінь, яка близить нас до зими. Саме в цей день Сонце, перетинаючи небесний екватор, переходить з північної півкулі в південну. Цікаво, що цей перехід відбувається кожного разу в інший час, але завжди - з 20-23 вересня.

Чому цей період небезпечний

Зазвичай день осіннього рівнодення - час святкувань, радості і прощання зі старими помилками і негараздами. Проте негативне забарвлення в цьому році може надати високосний рік, запевнюють астрологи. Річ у тому, що багато думок 22 вересня можуть матеріалізуватися і надати надалі сильний вплив на життя.

Щоб день пройшов без проблем, рекомендується бути обережними з висловлюваннями і бажаннями.

А позбутися від неприємностей і завершити негативний період допоможе прибирання в оселі, а також викидання непотрібних речей.

Головні традиції дня осіннього рівнодення

У давнину цей період вважався знаковим і відзначався народними гуляннями. Всі роботи на полі були закінчені, тому можна було розслабитися. Зазвичай такий безтурботний і пусте період тривав два тижні - тиждень до дня рівнодення і ще тиждень - після.

Заведено було влаштовувати пишні застілля, обов'язкові атрибути якого - пироги з капустою, брусницею, м'ясом, молочні продукти, ягоди.

Одним із важливих обрядів було спалювання старих непотрібних речей - так прощалися з неприємностями і хворобами. Також період сприятливий для розривання токсичних стосунків.

Можна було загадувати бажання на наступний рік. Наприклад, для багатства перераховували всі гроші, що були в хаті, а на папері писали, що хотіли б отримати в майбутньому. А вищі сили треба дякувати за все хороше, що залишилося минулого року.

Традиційними були також обмивання. Вважалося, що вода завдяки своїм цілющим властивостям дарує дітям здоров'я, а молодим дівчатам - красу і молодість.

Що не можна робити на осіннє рівнодення

Не можна 22 вересня конфліктувати - якщо ви несете розбрат у відносини з оточуючими, то можете порушити тонкий баланс добра і зла. Почніть ранок на позитивній ноті, і пронесіть позитив через весь день. Допустивши сумні думки, можна відлякати від себе удачу і везіння.

Не варто також в цей період починати нові справи - вони не принесуть успіху. Підбийте підсумки старому, що пішло, приділіть увагу своєму здоров'ю і душевному стану.

Прикмети та повір'я 22 вересня

Якщо в цей день ясна погода буде хороша, то осінь буде теплою.

Якщо помітили, що птахи відлітають на південь, то можна чекати сувору зиму.

Про холодну зиму судили і за пожовтілим листям беріз і горобин.

Той, хто в цей день народився, проживе яскраве і щасливе життя.

Гості в цей день приносять у дім щастя і благополуччя.

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