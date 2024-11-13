День обмана и испытаний. Астролог дала полный прогноз на 13 ноября и назвала главные запреты среды

Прогноз астропогоды на 13 ноября

"Благоприятный период (кроме с 20:09 до 21:46) для новых дел и важных решений, активности в новых начинаниях, хирургических вмешательств. До 15:00 - один из лучших периодов для оформления брака", - рассказала Соловьева.

"Не проявляйте негатив: после ссоры будет трудно помириться. Избегайте проявлений сожаления: можно застрять надолго в этом состоянии. Не стоит давать нагрузку на сердечно-сосудистую систему", - добавила она.

Этот день, отметила астролог, отлично подойдет для проявлений энергии любви, очищения мыслей, победы мудрости над разумом и эмоциями. Также можно устроить период уединения, снисходительности, альтруизма.

"Помимо этого, эта среда станет днем знаний и испытаний. Сутки способствуют накоплению материальных благ и информации. Хорошие помыслы беспрепятственно достигают своей цели", - отметила эксперт.

"Проявляйте милосердие, сочувствие. Делайте подарки, занимайтесь благотворительностью, выполняйте просьбы других и обращайтесь с ними к окружающим. Подводите итоги, оставьте в покое служебное рвение", - советует астролог.

Гороскоп на 13 ноября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на среду

13 ноября - день Меркурия, планеты общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения.

Соловьева советует избегать лишних разговоров, сплетен и дезинформации, следите за вещами, чтобы не потерять их.

"На этот день можно планировать переговоры, заключение новых договоров, приобретение техники, важные командировки, сдачу экзаменов, проведение важных платежей. Хорошее время для общения с братьями и сестрами, для выяснения отношений", - пояснила астролог.

"Для того чтобы усилить энергетику Меркурия, попробуйте применить пчелиный воск и изделия из него (косметику на его основе, продукты и так далее) или просто зажечь свечи из него. Ешьте твердые сорта сыра", - также посоветовала она.

По словам астролога, в эту среду будет уместен интеллектуальный досуг: просмотр фильмов, развивающие игры, общение с приятными для вас собеседниками, интересная книга.

Что нужно сделать в эту среду (иллюстрация: freepik.com)

День Луны - главные советы на день

"13 ноября с 12:06 до 13:42 Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувство, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет находиться в королевском градусе Овну", - рассказала эксперт.

"Королевские градусы создают фактор везения, успеха, удачливости, удовлетворенности своей жизнью. Это градусы оптимизма, радости, ожидания и обретения чуда в жизни. В Овне он наделяет мирным и доброжелательным характером, смелостью, бесстрашием и отвагой", - также рассказала она.

Такой градус символизирует успешные начинания и благородство. Он ставит людей перед выбором: действовать активно или не браться за проект.

"Необходимо изнутри генерировать и поддерживать в себе состояния счастья, радости, удовлетворенности, щедрости, чтобы реализовать все положительные возможности такого положения", - подчеркнула астролог.

Кроме этого, 13 ноября, с 20:09 до 21:46, Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувство, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет в разрушительном градусе Овна.

"В Овне️ этот градус дает много врагов, поражение, препятствия, ловушки, зависть, лицемерие, наглость, злость, оккультные способности, коварство, мстительность, неустойчивость характера, слабую волю, убытки, неприятности, плохие привычки и плохие компании", - отметила Соловьева.

Этот градус заставляет вести игры и создавать вокруг себя хаос.

Наибольшую опасность представляют гордыня, страх и неумение владеть своими эмоциями, особенно в экстремальной ситуации.

"Не назначайте на этот период (с 20:09 до 21:46) важные дела, связанные со сферой ответственности Луны. Если же у человека достаточно мудрости для правильного осознания, он достойно и смиренно проходит все проверки и испытания, то его может ждать хорошая компенсация за стойкость и выдержку", - пояснила Соловьева.