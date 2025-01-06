День новых возможностей. Что обещает астрологический прогноз на понедельник, 6 января

Прогноз астропогоды на 6 января

"Нельзя проявлять эгоизм и негативные эмоции. Наступает период раскаяния, очищения души и тела. Полезно обдумать свою жизнь, вспомнить прошлое. Легко реализуется накопленное за предыдущие семь дней", - советует Соловьева.

"Хорошо подводить итоги и определять направления дальнейшего развития. День способствует активностям, связанным с самопожертвованием. Благоприятное время для коллективных мероприятий", - добавила она.

Кроме этого, в понедельник наступает день Луны, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость. Ее влияние также заключается в основе родительского инстинкта, умении заботиться о других и успокаивать.

6 января Луна будет в знаке Льва - нейтральном для себя положении. Этот период может быть сложным для тех, чья деятельность связана с политикой, спортом, а также с миром науки и техники, педагогики и методологии, предпринимательством.

"Сбалансируйте энергию Луны белым цветом, серебром, потреблением молочных продуктов, отдыхом у водоема", - советует астролог.

Гороскоп на 6 января (иллюстрация: freepik.com)

Что нужно сделать в понедельник

С 03:44, 3 января, до 19:59, 14 января Юпитер, планета большого счастья, широких горизонтов, богатых возможностей, путешествий, юриспруденции, законотворчества, образования, науки и всего иностранного, будет в разрушительном градусе Близнецов️.

Поэтому астролог не советует тратить время на тех, кто не заслуживает доверия. Также не следует поддаваться соблазнам.

"С 01:40, 6 января, до 00:38, 7 января, Венера, планета гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства, будет в разрушительном градусе Рыб. В Рыбах этот градус - символ недоверия, он хитрый, холодный и агрессивный, подлый, коварный", - рассказала Соловьева.

"Не назначайте на этот период важных дел, связанных со сферой ответственности Венеры", - также предупредила она.