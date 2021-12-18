День Святого Миколая 19 грудня: що суворо заборонено робити у велике свято

19 грудня 2021 року ми відсвяткуємо улюблене свято дорослих і дітей - Миколи Чудотворця, яке називають Зимовим Миколаєм, Миколою Чудотворцем, Миколою Угодником. У цей день потрібно обов'язково порадувати молодших членів сім'ї подарунками або смаколиками, покладеними під подушку від імені святого.
А що заборонено робити в це свято - дізнайтеся з нашого матеріалу Styler нижче.
Микола Чудотворець прославився, як захисник знедолених, хворих і нужденних. З давніх-давен Миколі молилися хлібороби, скотарі і рибалки, останніх він захищав від небезпек на воді.
Ранок 19 грудня присвячували святковим молитвам, а ввечері збиралися за великим столом в колі сім'ї, на якому повинні були бути присутніми пісні страви, риба.
Раніше, починаючи з 19 грудня, дозволялося свататися. А якщо дівчина мріяла про зустріч з судженим і заміжжя, вона читала Святому Миколаю молитви.
Дітям ховали подарунки під подушку. Якщо дитина відрізнялася вихованням і кмітливістю, їй дарували щось смачне. А неслухняним під подушки клали лозину.
У День Миколая потрібно одягнутися в новий гарний одяг і до свята прибрати в домі, щоб він виглядав ошатно і красиво.
Раніше ми писали, скільки вихідних нас чекає на Новий рік і Різдво, і чи доведеться відпрацьовувати.