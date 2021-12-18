День Святого Миколая 19 грудня: що суворо заборонено робити у велике свято

Що не можна робити на День Святого Миколая

Займатися важкою фізичною працею, ремонтом, рукоділлям (шити, в'язати, вишивати), пранням, прибиранням.

Відмовляти тим, хто потребує допомоги, якщо у вас про неї просять - це великий гріх.

Лаятися, лихословити, злитися, вихлюпувати негативні емоції, бажати кому-небудь зла.

Допускати бруд і безлад в будинку - прибрати слід напередодні.

Порушувати Різдвяний піст (їсти м'ясо, яйця, масло, пити молоко). Але у свято можна дозволити собі рибу і морепродукти.

Стригти волосся.

Просити в борг. До свята потрібно навпаки віддати всі свої борги, щоб не втратити фінансової удачі на весь наступний рік.

Що потрібно зробити у велике свято, важливі традиції

Микола Чудотворець прославився, як захисник знедолених, хворих і нужденних. З давніх-давен Миколі молилися хлібороби, скотарі і рибалки, останніх він захищав від небезпек на воді.

Ранок 19 грудня присвячували святковим молитвам, а ввечері збиралися за великим столом в колі сім'ї, на якому повинні були бути присутніми пісні страви, риба.

Раніше, починаючи з 19 грудня, дозволялося свататися. А якщо дівчина мріяла про зустріч з судженим і заміжжя, вона читала Святому Миколаю молитви.

Дітям ховали подарунки під подушку. Якщо дитина відрізнялася вихованням і кмітливістю, їй дарували щось смачне. А неслухняним під подушки клали лозину.

У День Миколая потрібно одягнутися в новий гарний одяг і до свята прибрати в домі, щоб він виглядав ошатно і красиво.