ua ru
Чт, 09 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Чем любил лакомиться Шевченко: уникальный рецепт любимого борща поэта

Новина українською →
Украина, Четверг 09 марта 2023 14:56
Чем любил лакомиться Шевченко: уникальный рецепт любимого борща поэта Рецепт любимого борща Тараса Шевченко (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

9 марта родился величайший украинский поэт и живописец Тарас Шевченко. В своих стихах он неоднократно воспевал любовь к Украине и обогащал ее культуру со всех сторон. Как настоящий украинец Шевченко любил нашу национальную кухню, а особенно борщ.

Рецептом уникального и любимого борща Кобзаря делится кулинар Евгений Клопотенко на своей странице в Facebook.

Ингредиенты для блюда

В своей биографии Тарас Григорьевич писал, что очень любил одесский борщ с карасями. Потому его и приготовим.

Вам понадобится:

  • 6 небольших карасей
  • 1 столовая ложка муки
  • подсолнечное масло
  • 1 большая свекла
  • 1 средняя луковица
  • 4 средние картофелины
  • 1 средняя морковка
  • 200 мл томатного сока
  • 200 грамм свежей капусты
  • специи по вкусу

Как готовить

Очищенных карасей посолите с обеих сторон и запанируйте в муке. Разогрейте сковороду с растительным маслом и хорошо обжарьте карасей с обеих сторон до румяной корочки. Переложите на бумажные полотенца, чтобы впиталось лишнее масло.

Очистите свеклу, луковицу, картофелину и морковку. Лук порежьте кубиком, а морковь со свеклой натрите на терке. Лук обжарьте до мягкости. Добавьте морковь и свеклу, влейте домашний томатный сок и тушите все вместе несколько минут. Затем добавьте 150 мл воды, доведите до кипения и тушите на медленном огне 10 минут.

Тем временем очищенный картофель порежьте небольшими кубиками, выложите в кастрюлю и залейте 2 литрами воды. Варите на среднем огне с щепоткой соли 20 минут. Нашинкуйте свежую капусту, добавьте в кастрюлю и варите в течение 10 минут.

После этого добавьте в кастрюлю овощи из сковороды, 2 лавровых листа, 3 горошины душистого перца, соль и перец по вкусу. Оставьте на медленном огне на 5 минут. Добавьте в борщ жареных карасей и проварите все вместе в течение нескольких минут. Подавайте борщ с карасиком в тарелку и наслаждайтесь.

Раньше мы рассказывали, какие цитаты Тараса Шевченко не теряют актуальности до сих пор.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тарас Шевченко приготування страв Евгений Клопотенко