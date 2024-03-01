​Рожденные 1 марта: кто эти люди и что обещают звезды их знаку Зодиаку

1 марта приходится на период такого знака Зодиака как Рыбы (19 февраля – 20 марта) – многогранного, изменчивого, как и его водная стихия. В этом материале расскажем вам больше о загадочной личности родившихся в марте, 1 числа, их сильных и слабых сторонах, и поведении в разных сферах жизни.

А если вы относитесь к этому зодиакальному знаку - РБК-Украина (проект Styler), со ссылкой на ZodiacSign.com , расскажет, какие сюрпризы приготовила судьба.

Черты рожденных 1 марта

С ясностью в их планетарном ряду каждый человек, рожденный 1 марта, проведет свою жизнь в поисках правды. Хотя Рыбы часто ассоциируются с неискренностью и туманом таинственности, эти люди могут разбираться в тумане других.

Их главный талант кроется в способности чувствовать, куда приведет жизненный путь, понимать последствия выбора.

Выражение эмоций и умение любить

Представители Рыб, рожденные 1 марта, страстно верят в любовь, им всегда есть к чему стремиться и с кем расти вместе. Даже общение с близкими людьми формирует их и помогает переосмыслить опыт.

Для рожденных 1 марта удивительно важны моральные ценности, поэтому эти люди сделают все возможное, чтобы быть верными и откровенными. Это, как и их искренняя вера и поддержка любимого человека, делает из них отличных партнеров.

В чем они преуспевают

Человек, рожденный 1 марта, является отличным лидером, если он знает цель. Они амбициозные визионеры, стремящиеся создавать новое, и им, для настоящего расцвета, нужно чувствовать контроль. Они являются учителями и гуру, готовыми распространять веру и давать знания.

Позитивные и отрицательные черты для рожденных 1 марта

Оптимистичные, но реалисты, они являются голосом разума среди Рыб и знают, как быть ориентиром для нуждающихся.

Однако иногда они не способны отойти от неудовлетворительных обстоятельств, боясь потеряться и выйти из зоны комфорта.

Кто родился 1 марта

1810 родился Фредерик Шопен - польский пианист и композитор, наиболее известный как изобретатель инструментальной баллады. Он страдал от слабого здоровья, но внес невероятный вклад в мир музыки.

В 1858 году родилась Мария Видебек - шведская художница по текстилю, иллюстратор, создавшая около 4000 рисунков фамильных гербов, а ее текстильные и стеклянные работы получили награды на разных выставках.

В 1948 году родился Василий Лящук - украинский переводчик, поэт, лауреат ежегодной Ровенской областной литературной премии Светочей, лауреат литературной премии имени Валерьяна Полищука.

1951 родился Олег Головчак - украинский архитектор, спроектировал Тернопольский областной краеведческий музей, интерьер дворца культуры "Березиль" имени Леся Курбаса и другие жилые и общественные объекты.

В 1966 году рожден Зак Снайдер - кинорежиссер, сценарист и продюсер, известный своими фильмами "300 спартанцев", "Лига справедливости", "Рассвет мертвецов", "Хранители", "Человек из стали", "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" и другими.

1969 родился Хавьер Бардем - испанский актер, лауреат премии "Оскар", известный своими ролями в фильмах "Старикам здесь не место", "Скайфолл", "Пока не наступит ночь", "Пираты Карибского моря: Месть Салазара" и других.

1987 родилась Кеша Роуз Себерт, более известная как Kesha - американская певица, успех которой начался в 2009 году, после участия в записи невероятно популярного сингла "Right Round".

В 1994 году родился Джастин Бибер - канадский певец и автор песен, лауреат многих музыкальных наград, первый артист, превысивший 10 миллиардов просмотров видео на Vevo.

Гороскоп для Рыб к началу весны

Рыбам следует найти время для отдыха и духовного развития. Интуитивный подход этого знака поможет преодолеть рабочие затруднения, а в личной жизни может появиться новый источник вдохновения.