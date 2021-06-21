День літнього сонцестояння 21 червня: що суворо заборонено робити
День літнього сонцестояння настав 21 червня о 6:32. Цей час особливий час означає, що тривалість світлового дня досягла максимуму - майже 17-ти годин. 21 червня знаменує початок астрономічного літа в Північній півкулі - це день, коли Сонце ніби завмирає в зеніті. Цей час здавна вважається періодом потужних енергетичних потоків.
Що суворо заборонено робити під час літнього сонцестояння, а що робити можна і потрібно - читайте нижче в нашому матеріалі.
Що означає літнє сонцестояння
Сонцестоянням називають момент, коли сонце в своєму русі потрапляє в саму північну або Південну точку. З цього часу, а Північній півкулі починається літо, а в Південній - зима. З року в рік дата цієї події варіюється між 20, 21 і 22 червня.
Зворотний "поворот", тобто зимове сонцестояння відбудеться 21 грудня 2021 року.
Енергетично цей день вкрай важливий. Сьогодні важливо позбутися від негативу і привернути в життя тільки хороше.
Що не можна робити в День літнього сонцестояння
- Не слід сьогодні сваритися, конфліктувати, лаятися, проявляти агресію.
- Не можна з'ясовувати стосунки, використовувати нецензурні вирази і кричати.
- Заборонено також сумувати, плакати, лінуватися, перебувати в апатії і зневірі, а також пускати будь-який негатив в своє життя.
- Не варто також допускати нечесного або поганого ставлення до інших людей.
Як провести 21 червня
Оскільки сьогодні у більшості людей вихідний день, проведіть його в позитивному ключі, розслабтеся, але не відлежуйтеся і не лінуйтеся.
Одягніть світлий і сонячний одяг, налаштуйтеся на позитивний лад, усміхніться своєму відображенню в дзеркалі - день обіцяє бути чудовим.
Можна виїхати з рідними і близькими до водойми або на природу, сплести вінок, що символізує у наших предків Сонце.
Подякуйте небесне світило за все хороше у вашому житті, пробачте ворогів і загадайте найзаповітніше бажання - воно обов'язково здійсниться.
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