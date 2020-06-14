День літнього сонцестояння в 2020 році: прикмети і заборони

День літнього сонцестояння у 2020 році настане у наступну неділю, 21 червня, о 13:07 за київським часом. Цей день стане найдовшим днем у році і його тривалість складе 17 годин 33 хвилини. Історію цього дня, всі прикмети та заборони – читайте в матеріалі Styler.

День літнього сонцестояння – це період, коли Сонце у своєму русі по екліптиці потрапляє в саму її північну точку, або в її саму південну точку. Такі періоди бувають двічі в рік – 20 або 21 грудня - день зимового сонцестояння, а 20 або 21 червня – літнього.

Раз в чотири роки дата літнього сонцестояння зміщується на один день – 21 числа, в інші роки – 20 числа. У цей день багато народів влаштовують свята і вважається, що саме в цей день настає справжнє літо. День літнього сонцестояння почали вшановувати ще в давнину і цикли Сонця були засадничими у багатьох віруваннях і релігіях. Вважалося, що всі ритуали та обряди у цей день визначали те, як людина проведе весь наступний рік.

Прикмети в День літнього сонцестояння

Погана і похмура погода – до поганого врожаю

Багато роси вранці – до хорошого урожаю

Зоряне небо в ніч перед Днем літнього сонцестояння – гарний грибний сезон

Зустріти світанок – до щасливого та вдалого року

Всі бажання, загадані на світанку – обов'язково здійсняться

Для приваблення грошей та успіху у цей день клали під двері монету

Жовтий одяг в цей день – до удачі

Заборони на День літнього сонцестояння

не можна в цей день сваритися і сперечатися

не можна допускати негативні емоції, агресію

не можна кричати, плакати та піддаватися зневірі

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