День Конституції України 2021: красиві листівки і поздоровлення зі святом
Традиційно, 28 червня, відзначають День Конституції України. Рівно 25 років тому наша держава отримала Основний Закон.
Ми зібрали привітання в листівках, віршах, СМС та прозі, які допоможуть передати добрі побажання і подарувати приємні емоції на цілий день - в цьому матеріалі нижче.
Привітання з Днем Конституції у віршах
Сьогодні свято на моїй землі,
За яке боролись і за яке вмирали,
Діди й прадіди твої й мої, і про яке
Поети мріяли та нишком писали.
Сьогодні свято на моїй Вкраїні,
І ми про нього можемо сказати вільно,
Свобода слова і права людини – наш закон,
З чим вітаю вас, шановні, щиро!
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У День Конституції хочу
Вам побажати достатку,
Щоб усе вам було по плечу,
Щоб усі справи йшли гладко,
Звичайно, Батьківщину любити –
Бути сміливим життєлюбом,
Закони держави шанувати,
І жити вам буде любо!
З Днем Конституції!
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Я – українець. Є у мене право
На рідну мову та свою державу,
На гордий прапор золотисто-синій,
На щастя жити у такій країні.
Я – українець. Право знати маю
Про тих, кого героями вважаю,
Що людство рятували від руїни, –
Синів і дочок, гідних України.
Я – українець. Хочу право мати
Завжди усе, що думаю, казати,
На незалежну та міцну державу,
На все, що гарантовано по праву.
Я – українець. І моє це право
Любити землю горду й величаву,
Та дух свободи набирати в груди.
Я – українець. Був ним, є, і буду!
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Рідна Україна – мова солов'їна,
Золоте колосся, маки у житах.
Край воріт – калина, верба, яворина,
Храми і світлиці в барвах-рушниках.
Рідна Україна – то душі краплина,
Пісня журавлина у ранковий час.
Рідна Україна – то земля єдина,
Що сходив ногами босими Тарас.
Рідна Україна – пара лебедина,
Озеро бездонне і стрімка ріка,
У саду хатина – біла сорочина,
Стежечка-стежина в зелен-споришах.
Рідна Україна – за столом родина,
Яром-долиною стелиться туман.
Батькова розмова – тиха, вечорова,
Мамина молитва – вічний талісман.
СМС привітання на День Конституції України
Всіх громадян з днем Конституції вітаємо,
Мирного і щасливого життя бажаємо,
Хай завжди процвітає країна,
Нехай у достатку живе кожна родина.
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З днем Конституції, українці, вітаємо,
Щасливого життя вам щиро бажаємо,
Всіх благ, удачі, радості, добра,
Щоб мирним небо над вами було завжди!
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День Конституції сьогодні відзначаємо,
Всіх українців щиро вітаємо,
Бажаємо вам миру, щастя і добра,
Жити в країні вільно вже пора!
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Всі наші люди, все шановне панство
Отримує єдине громадянство –
Від самого народження до скону.
Все інше – відповідно до закону.
Привітання З Днем Конституції у прозі
Вітаю вас з державним святом – Днем Конституції України! Цей день назавжди увійшов в новітню історію нашого суспільства, а тому нам з вами залишається тільки сподіватись, що всі задекларовані Конституцією права та свободи поступово будуть нормою життя громадян України. Демократичний розвиток ніколи не був легким, тож наберемося терпіння та віри у те, що наступні покоління українців будуть жити у зовсім іншій країні, яку з гордістю можна буди назвати конституційно розвиненою та правовою європейською державою.
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Нехай демократичні засади, що закріплені в Конституції, стануть реаліями нашого сьогодення, а дух законності прийде до серця кожного громадянина нашої країни. Бажаємо, щоб мир і злагода сприяли подальшій розбудові правової держави!
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Щиро вітаємо вас з визначним національним святом – Днем Конституції України! Нехай ця урочиста подія сповнює вас життєдайною силою, натхненням, спонукає до новаторських ідей, їх успішної реалізації у професійній царині. Бажаємо успіхів і плідної праці на благо українського народу!
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Прийміть сердечні вітання з нагоди всенародного свята Дня Конституції України! Бажаю нових успіхів у вирішенні нашого спільного головного завдання – побудови заможної демократичної України. Щиро зичу вам доброго здоров'я, родинного щастя та життєвих гараздів!
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